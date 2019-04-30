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MÜSİAD SAMEKS nisan ayı verileri

-SAMEKS Bileşik Endeksi, nisanda bir önceki aya göre 3,5 puan azalarak 44,4 seviyesine geriledi

MÜSİAD SAMEKS nisan ayı verileri
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İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), nisanda bir önceki aya göre, 3,5 puan azalarak 44,4 seviyesine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Nisan 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,5 puan azalarak 44,4 seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Hizmet Endeksi önceki aya göre 4,2 puan azalarak 44,5 seviyesine, sanayi endeksi de 0,1 puan azalarak 46,8 seviyesine indi.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin ortalaması 45,2 ile 50 referans değerinin altında kalan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, yılın ikinci çeyreğine 44,4 puanla giriş yaparak bu döneme ilişkin olumsuz bir tablo sunmuştur.

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MÜSİADSAMEKS
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