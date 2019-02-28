Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa dünya
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim
Vergide dijital dönüşüm
Vergide dijital dönüşüm

MÜSİAD SAMEKS şubat ayı verileri

- SAMEKS Bileşik Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 2,2 puan artarak 44,7 seviyesine yükseldi

MÜSİAD SAMEKS şubat ayı verileri
banner17

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), şubatta bir önceki aya göre 2,2 puan artarak 44,7 değerine yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Şubat 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 2,2 puan artarak 44,7 değerine çıktı.

Aynı dönemde Hizmet Endeksi 2,1 puan artarak 45,0 seviyesine, Sanayi Endeksi de 2,9 puan yükselerek 45,1 seviyesine ulaştı.

Önceki döneme göre gözlenen toparlanma ve 2,2 puanlık artışa karşın; 50 referans değerinin altındaki seyrini sürdüren SAMEKS Bileşik Endeksi, reel sektörde gözlenen durgunluğun şubat ayında da devam ettiğine işaret etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MÜSİADSAMEKS
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5