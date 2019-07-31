MÜSİAD SAMEKS temmuz ayı verileri

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), temmuzda bir önceki aya göre 2,8 puan azalarak 43,7'ye geriledi.



MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Temmuz 2019 sonuçları açıklandı.



Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 2,8 puan geriledi ve 43,7 düzeyinde gerçekleşti.



Böylece 50 referans değerinin altındaki seyrini temmuz ayında da sürdüren SAMEKS Bileşik Endeksi, reel sektöre yönelik zayıf görünümün sürdüğünü ortaya koyarken, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verileri için olumsuz bir görünüm arz etti.



Öte yandan, temmuzda bir önceki aya kıyasla Hizmet Endeksi 3,7 puan azalarak 43,1'e, Sanayi Endeksi de 1,4 puan gerileyerek 46,4'e düştü. Her iki sektöre yönelik girdi alımlarının 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdürmesi (sanayi sektöründe 51,8, hizmet sektöründe 52,2) ise firmaların gelecek döneme ilişkin olumlu beklentilerini koruduklarına işaret etti.