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MÜSİAD Suriye'nin Azez ilçesinde şube açtı

AZEZ (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde şube açtı.MÜSİAD, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin desteğiyle güvenli hale gelen bölgelerde ticari...

MÜSİAD Suriye'nin Azez ilçesinde şube açtı
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AZEZ (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde şube açtı.

MÜSİAD, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin desteğiyle güvenli hale gelen bölgelerde ticari hayata destek olmak amacıyla şube açtı.

Açılışa MÜSİAD yetkilileri, Suriyeli tüccarlar, iş adamları ve Türk iş adamları katıldı.

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin normalleşmesi ve kalkınmasına katkı sağlamak için Azez ilçesine şube açtıklarını söyledi.

Uyar, Azez'de açtıkları şube ile dünya genelinde 212 şubeye ulaştıklarını belirterek, "Bölgedeki ticari ilişkileri geliştirmek, bölgenin normalleşmesi ve iktisadi olarak kalkınabilmesi için bu şubemizi özellikle Azez, Afrin, Cerablus ,Bab ve Mare ticaret odalarıyla bir araya gelerek açtık." dedi.

Uyar, ticaretin önündeki engelleri kaldırarak terörden arındırılan bölgeleri ticari olarak geliştirmek istediklerini belirterek, "İkinci adım olarak serbest bölge çalışması yapacağız. Ticaret olmadan normalleşme olmayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den 8 bin 100 iş adamıyla bölgeye ticari katkılarını sağlamak üzere platform oluşturmak için çalışacaklarını vurgulayan Uyar, "Bölgede istikrarı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmak için hazırız." diye konuştu.

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