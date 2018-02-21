MÜSİAD ticaret diplomasisine hız verdi

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Dubai'de bulundukları temaslarla ticaret diplomasisine hız verdi.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Yurt Dışı Teşkilat Başkanı İbrahim Uyar ve MÜSİAD Dubai Temsilcisi İdris Demirhan, "ticaret diplomasisini" geliştirmek adına Dubai'de bir dizi temaslarda bulundu.

Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu Erdem Zan'ı ziyaret eden heyet, daha sonra Dubai'de 1973-2004 yılları arasında finans, iletişim ve ulaşım alanlarında bakanlık görevini üstlenen Ahmed El Tayer, Dubai Serbest Bölge JAFZA CEO'su Ahmad Al Haddad ve Dubai Palmie Adaları ve bölgenin mimarisinde önemli rol oynayan Saeed Ahmed Saeed ile görüştü.

Görüşmelerde Türkiye-Dubai ilişkileri, ticari diplomasinin geliştirilmesi adına yapılabilecek yenilikler, serbest ticaret bölgeleri ve iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek yatırımlar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaan, "Türkiye, G-20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke. Aynı zamanda 81 milyonluk nüfusuyla çok büyük bir pazar konumunda. Buna ek olarak, jeopolitik konumundan dolayı dünyanın en önemli ticaret merkezlerine 5 saatlik bir uçuş ile ulaşılabiliyor. Dubai ve Türkiye, 1,6 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip. Bunun arttırılması için iş birliği yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.