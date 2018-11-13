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MÜSİAD, Umman'da temsilcilik açtı

- Yıl sonuna kadar 100 ülkede teşkilatlanma hedefi ile yola çıkan dernek, Umman'daki açılışla 83 ülkede 213 temsil noktasına ulaştı

MÜSİAD, Umman'da temsilcilik açtı
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İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Umman’da temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle şube ve temsilcilik sayısını artırmaya ve iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor.

Yıl sonuna kadar 100 ülkede teşkilatlanma hedefi ile yola çıkan MÜSİAD, son temsilciliğini Umman'da açtı. Dernek, bu açılışla 83 ülkede 213 temsil noktasına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Umman'da temsilcilik açılışının MÜSİAD'ın MENA bölgesindeki hedefleri doğrultusunda önemli bir gelişme olduğunu belirterek, Umman'ın stratejik olarak önemli bir konuma sahip olduğunu bildirdi.

Türk iş insanları için bölgenin bir cazibe merkezi olduğunu aktaran Uyar, MÜSİAD olarak bölge ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Orta Doğu'da temsilcilik atamaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Uyar, Türkiye'nin Umman ile geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği ticarete bakıldığında, dış ticaret dengesinde her yıl fazla verildiğini belirterek, "2015'te ticaret hacmi 264 milyon dolarla en yüksek seviyeye ulaştı. 2017'de ise bu rakam 126 milyon dolara geriledi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi olması gereken seviyede değil. MÜSİAD MENA olarak, bu rakamın en kısa süre içerisinde 1 milyar dolara ulaştırılması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.


- "Ticaret hacmini artırmaya odaklanacağız"


MÜSİAD Umman Temsilcisi olarak göreve başlayan Mehmet Günaydın da iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk iş olarak Umman'daki resmi kuruluşları, tüm ticaret odası ve iş adamı derneklerinin başkanlarını ziyaret edeceğim. Türkiye-Umman ticaret hacmi yeterli seviyede değil. Bölgede Türk iş insanları için çok önemli fırsatlar var. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve ticaret hacminin artması bölgenin kalkınması için çok önemli. MÜSİAD Umman Temsilciliği olarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına odaklandık, bu bağlamda çalışmalar yürüteceğiz."

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MÜSİAD
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