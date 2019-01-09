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MÜSİAD Vefa Gecesi

- MÜSİAD Ankara Şubesi Başkanı Hasan Basri Acar: - "MÜSİAD Ankara olarak milletimize, ülkemize, tarihimize, medeniyetimize ve ecdadımıza olan vefamızla dün olduğu gibi bugün de yarın da azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz"

MÜSİAD Vefa Gecesi
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ANKARA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi Başkanı Hasan Basri Acar, "MÜSİAD Ankara olarak milletimize, ülkemize, tarihimize, medeniyetimize ve ecdadımıza olan vefamızla dün olduğu gibi bugün de yarın da azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Grand Ankara Hotel'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, "MÜSİAD Vefa Gecesi" öncesinde, derneğin Ankara şubesinin genel kurulu yapıldı.

Genel kurulda Acar, yeni MÜSİAD Ankara Şubesi Başkanı seçildi.

Vefa duygusunun anlam ve önemine işaret eden Acar, söz konusu kavramın, insanların birbirinden uzaklaştığı bir dönemde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını diri tuttuğunu vurguladı. İnsanlara vefası olmayanın, ahdine de vefası olmayacağını söyleyen Acar, "Rabbime sonsuz şükürler olsun ki MÜSİAD gibi bir ailede, siz değerli dava arkadaşlarımla bir arada olma lütfunda bulundu. Bu vesileyle bir kez daha şükrediyorum." diye konuştu.

Acar, MÜSİAD'da bugüne kadar emeği geçen herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "MÜSİAD Ankara olarak milletimize, ülkemize, tarihimize, medeniyetimize ve ecdadımıza olan vefamızla dün olduğu gibi bugün de yarın da azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerlerimizden aldığımız güçle, yeni zirvelere hep birlikte yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Zaman su gibi akıp gitti"

MÜSİAD eski Ankara Şubesi Başkanı İlhan Erdal da 20 yılı aşkın süredir mensubu olduğu derneğin, kendisine çok güzel hatıralar bıraktığını belirtti.

Erdal, zamanın su gibi akıp gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünya hayatı, sonsuzluk özlemiyle çıkılan bir yolda kısa süreli bir durak. 'Geldik, gidiyoruz.' cümlesiyle özetlenen bir macera. Kısa bir durak diyoruz ama insan ne de çok şey sığdırmaya çalışıyor hayata. O kadar çok şey yazılıyor ki sayfalarına, unutmamamız gereken ne varsa unutur oluyoruz ve esas olanı kaybediyoruz. Bu esaslardan biri de vefa duygusudur."

Türkiye'yi, daha yukarılara daha güçlü şekilde taşımanın, herkesin boynunun borcu olduğunu vurgulayan Erdal, tüm şehit ve ebediyete irtihal etmiş MÜSİAD üyelerini, rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Konuşmaların ardından, 20. yılını dolduran MÜSİAD üyelerine ödül verildi.


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Hasan Basri Acarİlhan ErdalMÜSİAD
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