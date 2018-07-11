MÜSİAD'dan 15 Temmuz açıklaması

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türk milletinin vatan söz konusu olduğunda hiçbir engeli tanımadığını ve ezip geçtiğini 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gördüklerini belirterek, "Hedeflerimize, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma tasavvurumuza da bu kararlılıkla ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin en kanlı saldırılarından biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin, ülke tarihine kara bir leke olarak geçtiğini bildirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) organize ettiği bu kanlı saldırını şanlı Türk milletinin güçlü iradesiyle bertaraf edildiğini, eli kanlı FETÖ militanlarının hain emellerine ulaşamadığını aktaran Kaan, 15 Temmuz gecesi milletin hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden, yaşlı, genç, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıktığını ve canı pahasına vatanını müdafaa ettiğini anlattı.

Kaan, Türk milletinin, devletin ve ülkenin birliğini bozacak hiçbir girişime müsaade etmeyeceğini 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Darbelerin ve seçilmiş hükümetleri devirmeye yönelik her türlü girişimin, ülkeye ne denli büyük zararlar verdiğini, uzun yıllar boyunca kapanmayan yaralara sebep olduğunu en iyi bilen, en acı şekilde tecrübe eden ülkelerden biri Türkiye'dir. Türk milletinin 15 Temmuz gecesi azmiyle, inancıyla, kanıyla kazandığı demokrasi zaferi, yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada demokrasinin yaşaması için bir teminattır. Tüm ülkelerin bu zafere sahip çıkması, hiçbir inanca ve ideolojiye sığmayan bu kumpasa karşı tavır alması ve lanetlemesi gerekmektedir. Ancak darbe girişimi ve ertesi, bizlere, bu kumpasın yalnızca FETÖ ile sınırlı olmadığını, birçok bileşeni olduğunu da açıkça gösterdi. Öyle ki, Batı’nın, medya organları üzerinden ve siyasetçilerin söylemleriyle demokrasi ve insanlık sınavından geçemediklerine şahit olduk."





- "Güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"





Kaan, MÜSİAD'ın her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olduğunu, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durduğunu bildirdi.

Derneğin, darbe girişiminin ardından tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıkladığını aktaran Kaan, şu ifadeleri kullandı:

"Darbe girişiminin, Türkiye'yi toplumsal olarak bölme ve ekonomik açıdan zora sokarak birtakım mecburiyetlere yöneltme gayreti olduğu aşikardır. Bu anlamda tehlikeyi görerek ülkesine sahip çıkan milletimiz, bu, dünyayı kendine hayran bırakan birlik ve beraberliğiyle geleceğe daha güçlü yürümektedir. Adeta İkinci Kurtuluş Savaşı olan 15 Temmuz'un izlerini ortadan kaldırarak fakat bu hainliği toplumsal hafızamıza da kazıyarak, geleceğimizi kuracağız. O kara gecede gördük ki, Türk milleti, vatan söz konusu olduğunda hiçbir engeli tanımıyor, ezip geçiyor. Hedeflerimize, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma tasavvurumuza da bu kararlılıkla ilerleyeceğiz. Yıllar içinde emekle, azimle çalışarak kazandığımız başarılarımızın birkaç terörist ve onların destekçileri aracılığıyla yerle bir olmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."



