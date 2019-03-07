MÜSİAD'dan Ege Üniversitesi ile iş birliği protokolü

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarının güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla, Ege Üniversitesi (EÜ) ile iş birliği protokolü imzaladı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre dernek, üniversite-sanayi işbirlikleri stratejisinde önemli bir aşama daha kaydetti.

Bu kapsamda üniversite akademisyenleri ve sanayicinin ortak çalışma olanaklarını artırmak, üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarının güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla, MÜSİAD Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu organizatörlüğünde, MÜSİAD ile Ege Üniversitesi (EÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ege Üniversitesinde düzenlenen protokol törenine, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, dekanlar, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD şube başkanları, üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Protokol ile üniversite ve sanayicinin birlikte çalışarak topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.





- "Üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında önemli bir adım"





Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın 11 bin üyesi ve 60 bine yakın işletmesiyle yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan bir yapı olduğunu belirterek, MÜSİAD'ın yurt içinde 87, yurt dışında 93 ülkede 223 farklı noktadaki teşkilat ağıyla Türkiye'nin en güçlü, en büyük ve en yaygın sivil toplum kuruluşu ve küresel sermaye platformu olduğunu vurguladı.

MÜSİAD’ın bilişimden eğitime, enerjiden hizmet sektörüne kadar, geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiğinin altını çizen Kaan, "Geniş çerçeveli üye profilimiz, bize ülke ekonomisinde rol oynayan tüm sektörlere hakim olabilme ve sorunlara çözüm üretebilme fırsatı veriyor. Bu bağlamda, Ege Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz protokolün, üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında önemli bir adım olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ege Üniversitesi ile ilk defa yapılan iş birliğinden dolayı çok heyecanlı olduklarını belirten Kaan, şunları kaydetti.

“Akademi ve iş dünyasının güç birliği yaparak ortak güç oluşturması çok önemli. Harekette birlik olmazsa fikirdeki birlik anlamsızdır. Fikirlerimizle birlikte harekete de geçiyoruz. Akademik çalışma ve bilimin gücünü tecrübeyle bir araya getirmek amacıyla bu yolculuğa çıktık. Ege Üniversitesi ile iş birliğimizde kimya ve su ürünleri ile endüstriyel tarım üzerine ortak çalışmalar yapacağız. Ege Üniversitesi gibi köklü bir üniversite ile protokol imzaladığımız için mutluyuz."







- "Rekabette, bilimle başarılı olabiliriz"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da üniversitenin 63 yıllık bilgi birikimiyle Türkiye’de 206 üniversite arasında dördüncü sırada yer aldığını belirterek, 10 yıl içinde dünyada ilk 300 üniversite arasına girmeyi hedeflediklerini aktardı.Güçlü akademik kadroları ile sanayiyi bir araya getirerek çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Budak, MÜSİAD ile yaptıkları iş birliğini çok önemli bir adım olarak gördüklerini aktardı.

Budak, dünyada acımasız bir rekabet olduğunu belirterek, "Bu rekabette, eğitim, bilim ve fen ile başarılı olabiliriz. Birlikten kuvvet doğar ilkesiyle üniversitemizi ileri noktalara getirdik. Kimya-petro kimya, endüstriyel tarım bitkileri ve su ürünleri alanlarında yaptığımız bu işbirliği ile ekonomik anlamda devletimize de katkı sağlayacağız. Sanayi ile akademi birlikte projeler üretmeye devam edecek. Devletimizin öncelik verdiği alanlarda ekonomimizi destekleyecek çalışmalar yaparak daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.









