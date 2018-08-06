MÜSİAD'dan Kenya hamlesi

İSTANBUL (AA) - 2018 yılını "Afrika Yılı" ilan eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kenya'da temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Osman Batur Dedeoğlu, MÜSİAD'ın Kenya temsilcisi olarak göreve başladı. Dernek, böylece yurt dışında 76 ülkede 206 irtibat noktasına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, 2018 yılını Afrika yılı ilan ettiklerini anımsatarak, halihazırda Nijerya, Güney Afrika ve Sudan'da şubeye, Moritanya, Çad, Nijer, Benin, Senegal ve Fildişi Sahili'nde temsilciliklere sahip olduklarını belirtti.

Kenya için uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini belirten Uyar, temsilcilik açılışının kurum ve Türkiye adına çok büyük bir önem arz ettiğini kaydetti.

Yıl sonuna kadar Afrika'da 30 ülkede olmayı hedeflediklerini belirten Uyar, yakın zamanda Zambiya, Tanzanya, Gana ve Etiyopya’da da temsilcilik açılışlarını gerçekleştireceklerini belirtti.

Uyar, Türkiye ve Kenya'nın geçmişten bugüne önemli ilişkilere sahip olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret dengesinin Türkiye'nin lehine olduğunu kaydetti.

Güncel rakamlar incelendiğinde ticaret hacminin yerli seviyede olmadığını belirten Uyar, "Kenya temsilciliğimiz vasıtasıyla ticaret hacmini önemli seviyelere getireceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyar, 2018 yılı sonuna kadar 100 ülkede irtibat ofis sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, dünyayı 6 bölgeye ayırdıklarını ve her bölge hatta ülke özelinde titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Uyar, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar hedefimizi geçekleştirmek için canla başla çalışıp dünyanın dört bir yanına seyahat ediyoruz. Türkiye'nin yurt dışında en güçlü STK'sıyız. Türkiye'nin hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşabilmesi noktasında elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."