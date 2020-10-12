Mustafa Pamukoğlu’na muhteşem veda

Önceki gün kalp krizi sonrası aramızdan ayrılan Büyük Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi, ekonomist, Görev Vakfı Başkanı, Aydınlık Gazetesi yazarı Mustafa Pamukoğlu’na muhteşem bir veda töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Bu veda da Pamukoğlu’nu birlikte görev yaptığı dostları yalnız bırakmadı. Pamuoğlu, İstanbul Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Mustafa Pamukoğlu, 1956 yılında Diyarbakır Ergani'de dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babasıydı. Mali müşavirliği döneminde çok sayıda ekonomi yazısı kaleme aldı. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına değindi.

2014 yılında Aydınlık Gazetesi'nde yazmaya başlayan Pamukoğlu, vatansever ve milli medyanın güçlenmesi için birçok çalışma yürüttü. Son olarak Görev Vakfı Başkanı oldu. Aynı zamanda müzik aşığıydı.

Mustafa Pamukoğlu’na veda için düzenlenen törene Görev Vakfı yöneticileri, Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal yöneticileri, Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ve il yöneticileri, CHP’nin önde gelen isimlerinden Akif Hamzaçebi, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odabaşı, Büyük Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Nevhan Gündüz ve bu kuruluşun önde gelen isimleri ile Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ile Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recep Erçin katıldı. Törende sanat camiasından da isimler vardı. Türk Halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Pamukoğlu'nu yalnız bırakmadı.