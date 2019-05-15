Müstakil konut isteyenler, prefabrik çelik evlere yöneliyor

İSTANBUL (AA) - Karmod verilerine göre, müstakil konut sahibi olmak isteyenler, prefabrik çelik evleri tercih ediyor.



Karmod’dan yapılan açıklamada, şirketin periyodik olarak gerçekleştirdiği anket verilere göre, klasik sistemle üretilen konutların inşa aşamasında yaşanan uzun süreçlerin müşterileri, beklentilerine kısa sürede daha iyi cevap veren hazır prefabrik çelik evleri tercih etmeye yönlendirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, "Karmod Ev" konseptiyle müşteri beğenisine sundukları konutlarını kısa sürelerde başka ustalara gereksinim duymadan kurulum gerçekleştirdiklerini belirterek, evlerindeki yalıtım üstünlüğünden uzun ömürlü kullanıma kadar çok sayıda öne çıkan özelliğinin de ayrı bir cazibe oluşturduğunu vurguladı.

Özellikle müstakil ev yaptıracaklar için prefabrik çelik evin en doğru tercih olduğunun altını çizen Yüceer, şunları kaydetti:

"Uzun ömürlü kullanımdaki Karmod Ev'lerimizi köy, şehir, dağ, bayır demeden Türkiye'nin hangi ilinde olarsa olsun kendi ekiplerimizle kurulumunu gerçekleştirerek müşterilerimize teslim ediyoruz. Bu hizmetimiz müşterilerin tercihinde önemli etken. Düzenli olarak yaptığımız müşteri memnuniyet anketlerinde, özellikle Anadolu'da ev yaptırmak isteyen müşterilerimiz klasik yapı modelinde uzun süren inşaat süreci ve usta bulamama gibi sorunları bizimle paylaşıyorlar. Hazır ev sistemiyle ev sahibi olmaktan çok memnun olduklarını ifade ediyorlar.

Isı yalıtım değerlerimiz klasik tuğlalı binalara göre daha yüksek. İklim bölgesine göre ekstra uygulamalarımızla yalıtımı daha mükemmel seviyeye çıkartabiliyoruz. Yapı güvenliğimiz deprem bölgelerindeki kullanımları daha da güvenli kılıyor. Ekiplerimizle evin kurulumuyla beraber kapı ve pencerelerini, ana şebekeye bağlanabilecek şekilde elektrik ve su tesisat sistemlerini, iç ve dış boyamasını gerçekleştirerek müşterilerimizin kullanımına hazır bir şekilde teslim ediyoruz."