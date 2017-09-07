"Müşterilerin fiyat konusundaki hassasiyetleri arttı"

İZMİR (AA) - Akademetre Research Company Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Zeytin, "Keyfine düşkünler dediğimiz, fiyata duyarlı olan ve sosyalleşmek için AVM'de geniş zaman geçiren kitlenin oranının 2016'da yüzde 11'e düştüğünü, buradaki kitlenin ucuzcu hızlılar segmentine geçtiğini görüyoruz." dedi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre Research Company iş birliğiyle hazırlanan "Türkiye Alışveriş Merkezi Tüketici Algı Araştırması" sonuçları, İzmir'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü, Türkiye'de bulunan 387 AVM'nin 62'sinin Ege Bölgesi'nde bulunduğunu söyledi.

Ege Bölgesi'nin İstanbul'dan sonra yabancı yatırımcı için en çok talep gören bölge olduğunu ifade eden Belgü, Türkiye'deki AVM'lerde 480 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Avrupa'da her bin kişiye 206 metrekare kiralanabilir AVM düştüğünü aktaran Belgü, Türkiye'de ise bu alanın 146 metrekare olduğunu kaydetti.

AVM'lerin 2016 cirosunun 100 milyar lirayı aştığını anlatan Belgü, "Türkiye'de daha AVM olmayan şehirler, büyük ilçeler var. Tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde buralara da AVM yatırımları yapılacak. 2023'te 200 milyar liraya ulaşacak. AVM sayısı da 425'e çıkacak." dedi.

Araştırma sonuçlarını katılımcılarla paylaşan Akademetre Research Company Yönetim Kurulu Başkanı Zeytin ise araştırmanın 3-17 Ekim 2016'da bin 536 kişi ile yüz yüze görüşme, 3 online forum, 5 fokus grup etkinliği, 5 ilde etnografik gözlem olmak üzere toplam 22 ilde sahada AVM müşterileri ile gerçekleştirildiğini söyledi.

- AVM müşterisinde fiyata hassasiyet arttı

Yapılan araştırma sonucu her iki kişiden birinin sosyal etkileşime dayalı olarak yeni bir AVM ziyaretinde bulunduğu söyleyen Zeytin, "Keyfine düşkünler dediğimiz, fiyata duyarlı olan ve sosyalleşmek için AVM'de geniş zaman geçiren kitlenin oranının 2016'da yüzde 11'e düştüğünü, buradaki kitlenin ucuzcu hızlılar grubuna geçtiğini görüyoruz. Artık müşteriler AVM'lerden çok daha hız bekliyorlar ve fiyat konusundaki hassasiyetin artmaya başladığını görüyoruz." diye konuştu.

İzmir'de 23 AVM'nin bulunduğunu dile getiren Zeytin, 2017'nin sonunda bu rakamın 27'ye ulaşacağını belirtti.

AVM müşterilerinin yüzde 88'inin ayda en az bir defa AVM içinde yemek yediğini aktaran Zeytin, önceden tek başına AVM'lere gidenlerin sayısının fazla olduğunu ancak son raporlara göre AVM'lere gidenlerin yüzde 56'sının aileleriyle birlikte gittiğini sözlerine ekledi.



