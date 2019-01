Müşterilerine en iyi dijital deneyimi sundu

İSTANBUL (AA) - Vodafone, 2018 yılında da mükemmel müşteri deneyimi sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdürdü.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 2018 yılında da mükemmel müşteri deneyimi sağlama hedefiyle abonelerine genişbant teknolojilerindeki global deneyimini ve en iyi hizmeti sunmayı sürdürdü.

Sabit, mobil ve içerik servislerini de kapsayan toplam telekomünikasyon hizmetleri geliştirmeye odaklanan Vodafone, müşterilerine ihtiyaç duydukları hizmetler konusunda daha fazla seçenek ve daha yüksek kalite sunmaya devam etti. Vodafone Türkiye’nin 23,7 milyon mobil abonesi, 2018'in ilk 9 ayında 752 bin 116 TB data kullandı.



-Vodafone Red'lilere 440 milyon TL’lik fayda sağlandı



Dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıklarıyla öne çıkan Vodafone Red’liler, son 1 yılda 298,6 milyon GB mobil internet kullandı, 21,3 milyar dakika konuştu ve 3,3 milyar SMS attı.

Vodafone Red tarifelerine entegre edilen Vodafone Pass ek paketleriyle 1,9 milyon kişi kotasından yemeden özgürce internete girerek 67 milyon GB mobil internet tüketti. Aylık internet kullanımı ortalama 9,7 GB'a ulaşan Vodafone Red’lilerin akıllı telefon sahipliği oranı ise yüzde 96'yı buldu. Tarifedeki dakikalarıyla 23 ülkeyi tıpkı Türkiye'yi arar gibi arayarak 136 milyon TL tasarruf eden Red'liler, yurt dışına seyahat ettiklerinde ise tarifelerindeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye'deki gibi özgürce kullanma imkanı sunan Her Şey Dahil Pasaport hizmeti ile 1 milyar TL tasarruf etti. Red müşterilerine 1,1 milyar TL’si yurt dışı faydalarıyla, 42 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 3,9 milyon TL’si içerik servisleriyle olmak üzere yaklaşık 1,2 milyar TL'lik fayda sağlandı.



-Vodafone FreeZone’luların bütçesine 86 milyon TL katkı



Vodafone’un "Saçma güzel" sloganıyla yenilediği FreeZone platformuyla son 8 yılda gençliğe yaptığı yatırım tutarı 196 milyon TL'ye ulaştı. FreeZone aracılığıyla sadece müziğe yapılan yatırım tutarı 100 milyon TL'yi bulurken, FreeZone platformunun sunduğu avantajlarla gençlerin bütçelerine 8 yılda 86 milyon TL katkı sağlandı. Vodafone FreeZone’un Facebook ve twitter hesaplarından yapılan iletişimlerle 25 milyonun üzerinde kişiye ulaşılırken, 148 binin üzerinde Vodafone FreeZone'lu da gençlere özel Spotify tekliflerinden yararlandı. Öte yandan, e-sporda hedef büyüten Vodafone, dünyada 100 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan online oyun devi Riot Games ile iş birliğine giderek League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’ne ismini verdi. E-spor pazarına bugüne kadar 10 milyon TL’lik yatırım yapan Vodafone, bu süreçte 15 milyon gence ulaştı.



- Vodafone FreeZone Stüdyo bir yaşını doldurdu



Vodafone FreeZone markasıyla gençlerin ortak tutkusu müziği sahiplenen Vodafone’un müziğin dijitalleşmesi için kurduğu Vodafone FreeZone Stüdyo bir yaşını doldurdu.

Birinci yılında yaklaşık 8,5 milyon TL yatırım yapılan stüdyo, bu süreçte 5 online konsere ev sahipliği yaparken, bu konserlerle Türkiye’nin dört bir yanında 2,5 milyona yakın izlenme oranına ulaştı. Online konserlerde 12 saat canlı kayıt yapıldı. Türkiye'nin yeni genç sesini seçmek üzere 2018'de ilki düzenlenen FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması’na yaklaşık 3 bin 500 başvuru alındı.Vodafone FreeZone Stüdyo'da düzenlenen online konserler, “FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması” ve "FreeZone Stüdyo'da İKSV Serisi" ile birlikte Vodafone FreeZone YouTube kanalına 1 yılda 200'ü aşkın müzik içeriği yüklendi. YouTube takipçi sayısı ise aynı dönemde 150 binin üzerine çıktı. Vodafone FreeZone Stüdyo’da 1 yılda 64 grup prova, 100’e yakın grup da kayıt yaptı. Stüdyoda toplam 400 saatlik kayıt gerçekleştirildi.



- Mobil uygulamalarla 50 milyon TL'yi aşan fayda sağlandı



Sunduğu avantajlı programlar ve fırsatlarla abonelerinin hayatını kolaylaştıran Vodafone, "Avantaj Cepte" platformu ve "Vodafone Yanımda" mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği yüzlerce marka iş birliği kampanyası ile son 1 yılda 3 milyon müşterisine 50 milyon TL’yi aşan fayda sağladı.Tüm Vodafone’lulara indirim fırsatları sunan ve 2018 yılında 100'ün üzerinde marka ile 150’den fazla kampanyanın düzenlendiği "Avantaj Cepte" platformunun yer aldığı ve kullanıcılarının birçok farklı işlemini gerçekleştirebildiği "Vodafone Yanımda" uygulaması ise 10 milyon indirme rakamına ulaştı ve ayda 180 milyon kez kullanılarak Vodafone'un en büyük müşteri iletişim kanalı oldu. Vodafone, kadın müşterilerini dijital geleceğin imkanlarıyla buluşturmak amacıyla geliştirdiği "Vodafone Altın Kulüp" programının kapsamını genişletmeye devam etti. E-ticarete özel indirimli alışverişlerden kadınların sevdiği uygulamaların sınırsız sunulduğu internet paketlerine ve kadınlara özel mobil servislere kadar birçok özel fırsatın sunulduğu programın üye sayısı 530 bine ulaştı. Vodafone Altın Kulüp üyesi kadınlara bir yılda toplam 3,5 milyon TL'lik fayda sağlandı.



- Vodafone, işletmeleri geleceğin dünyasına hazırlamaya devam etti



Vodafone "dijital iş ortağı" olarak, işletmelere geleceğin dünyasına hazırlanmaları konusunda 2018’de de katkı sağlamayı sürdürdü. Vodafone’un "Dijital Hizmetler", "Dijital Operasyonlar", "Dijital Teknoloji Platformları" ve "Bilgi Güvenliği" olmak üzere 4 ana kategori altında sunduğu uçtan uca çözüm ve servislerden 1 yılda 1 milyonu aşkın kurum yararlandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle başlatılan "Dijital Skor" projesiyle, son 1 yılda 4 bin şirket, dijital skorunu ölçtürerek yeni teknolojilere ne kadar hazır olduğunu öğrendi ve iş yapış şekillerini dijitalleştirme konusunda Vodafone İş Ortağım temsilcilerinden destek aldı. Vodafone’un Red Business tarifesini kullanan KOBİ’ler ise tarifenin sunduğu avantajlardan yararlanarak bir yılda toplam 7 milyon TL’lik fayda sağladı. "Dijital İş Ortağım Programı" adıyla YouTube’da "Vodafone İş Ortağım" kanalı üzerinden yayınlanmaya başlayan yeni program serisi, KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuklarında başarı öykülerine imza atmış büyük işletmelerden tavsiyeler almasına olanak sağladı. Vodafone’un öncülüğünde "www.sehirsizin.com" internet adresinde hayata geçirilen, Türkiye'nin ilk "Akıllı Şehirler Online Platformu" 1,1 milyonu aşkın ziyaret aldı ve platforma bin 200 fikir iletildi.

Vodafone ayrıca, güvenlikten atık yönetimine, pek çok alanda 40'a yakın Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümünü sergilediği ve 24 yerli firma ile çalıştığı akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab’i hizmete alarak, işletmelerin geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimlemesinin ve ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirilebilmesinin yolunu açtı. İTÜ Vodafone Future Lab’de her yıl burs verilen 20 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi, Türkiye’de yerli ve milli teknolojilerin gelişimine katkıda bulunacak 8 farklı proje üzerinde çalışacak.



- Maraton 40. yılında sağlık için koşuldu



2018’de "Sağlık için koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu’na 100 ülkeden 30 bin çipli sporcu katıldı. Avrupa’nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda yüz binlerce İstanbullu da yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçti. Maratonla ilgili açık hava mecraları üzerinden yapılan iletişimle 10 milyon kişiye ulaşılırken, dijital kanallar üzerinden yapılan iletişimle de 14 milyon kişiye ulaşıldı ve 36,7 milyon etkileşim alındı.

Farklı kategorilerde toplam 4 milyon 990 bin 230 Türk Lirası para ödülünün dağıtıldığı maratonda, sivil toplum kuruluşları da 12 milyon TL'yi aşkın bağış topladı.

Vodafone Türkiye ve Beşiktaş JK tarafından dünyanın ilk dijital scouting (futbolda yetenek avcılığı) projesi olarak hayata geçirilen "Geleceğin KaraKartalı" projesinin tanıtımı için toplam 10 şehre gidildi, 36 bin kilometre yol kat edildi, 500 bin çocuk ve ebeveyne ulaşıldı. Projeye katılmak isteyen çocukların ebeveynleri, Vodafone Park mobil uygulaması üzerinden ya da "www.geleceginkarakartali.com" internet sitesine çocuklarının yeteneklerini sergiledikleri ve top kontrolü, top sürme ve çalım, pas ve şut ile özel bir hareketten oluşan, en fazla 59 saniyelik videolar yükledi. Sisteme 4 ayda tüm Türkiye’den toplam 4 bin 500'e yakın video yüklendi. Yaklaşık 5 milyon kez izlenen bu videolar için 60 binden fazla oy kullanıldı. Büyük finalde toplam 9 çocuk altyapıya girmeye hak kazandı.



- Vodafone Park dünyanın en çok takip edilen stadyum hesabı oldu



Vodafone Park’ın sosyal medya hesapları 2018’de de taraftarlardan yoğun ilgi görmeye devam etti. Vodafone Park Facebook hesabı 1,1 milyonun, twitter hesabı 1,1 milyonun, Instagram hesabı ise 700 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı.Böylece, Vodafone Park, sosyal medyada toplam 3,7 milyon takipçisiyle dünyanın en çok takip edilen stadyum hesabı oldu. Vodafone Park ve BJK futbol takım sponsorluğu için çekilen filmler internetten toplam 36 milyon kişiye erişti, 13 milyon kez izlendi. Diğer yandan, Vodafone’un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş JK’ya 2018 yılında 4 milyon TL’yi, toplamda ise 11 milyon TL’yi aşkın ek gelir sağlandı.



- Türkiye Vodafone Vakfı 4 milyon kişiye ulaştı



Toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olma amacıyla önemli çalışmalar yürüten Türkiye Vodafone Vakfı, 11 yılda toplam 4 milyona yakın kişinin hayatına dokundu, 37 milyon TL’lik sosyal yatırım yaptı. Habitat Derneği iş birliğiyle başlatılan "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında 2 yılda 25 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Kodlama eğitimlerini Türkiye’nin köy ve kasabalarına taşıma hedefiyle yola çıkan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, 7 ayda 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat ederek 13 ilde 3 bin 700 çocuğa ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle başlatılan "Girişimcilikte Önce Kadın" projesiyle 2 yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına halk eğitimi merkezlerinde teknoloji ve girişimcilik üzerine eğitimler verildi. Proje kapsamında daha fazla kadına ulaşmak ve teknoloji kullanım penetrasyonunu artırmak amacıyla, kadın kursiyerlere online eğitim alma ve ürünlerini dijital mağazamıza yükleme imkanı veren Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması geliştirildi. "Sanat ve Sanatçı Engel Tanımaz" sloganıyla yol alan "Düşler Akademisi" projesi 10. yılını kutladı. Bu süreçte yaklaşık 20 bin gönüllüyle 6 bin öğrencinin engellerini aşmasına destek olan "Düşler Akademisi"ne Türkiye Vodafone Vakfı tarafından aktarılan hibe tutarı 5,5 milyon TL’ye yaklaştı.

Genç istihdamında tüm dünyada en iyi 100 işveren arasında yer almayı hedefleyen Vodafone, 2022 yılına kadar 20 ülkede 10 milyon gencin kendi yeteneklerini keşfetmesi ve bu yeteneklere uygun bir dijital iş bulabilmesi hedefiyle "Gelecekteki Seni Keşfet” adı altında uluslararası bir program başlattı. Program kapsamında geliştirilen ve 1 milyondan fazla dijital iş imkanının tanıtıldığı "Geleceğin Mesleği" uygulamasını dünyada 344 bin, Türkiye’de ise 86 bin genç kullandı.