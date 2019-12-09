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Mut zeytininde bu yıl 200 bin ton rekolte hedefi

- Zeytinyağı rekoltesinin de yaklaşık 15 bin ton olması bekleniyor - Mut Kaymakamı Muammer Köken: - "Organik üretim yapıyoruz. Bunu yaygınlaştıracağız. İnsanlar burada zeytin toplamaya gelecek. Bu konuda ilçemizde agro turizmini geliştireceğiz" - Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır: - "Gerek sofralık zeytin gerekse de zeytinyağında Türkiye'de ilçemiz adından söz ettiriyor"

Mut zeytininde bu yıl 200 bin ton rekolte hedefi
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MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Zeytin üretimi çok eskilere dayanan Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl yaklaşık 200 bin ton zeytin, 15 bin ton zeytinyağı rekoltesi hedefleniyor.

Mut'ta, mikroklima iklim özelliğinden dolayı hasadına erken başlanılan ve ilaç kullanılmadan üretimi yapılan zeytin ve bundan elde edilen yağ, tadı ve doğallığıyla tercih edilir hale geldi.

Mut Kaymakamı Muammer Köken AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 15 milyon zeytin ağacı bulunduğunu söyledi.

İlçede zeytinin ilaçsız yetiştirildiğini aktaran Köken, şunları kaydetti:

"Mut zeytinin tadı meyvemsi, üzerinde kalıntı yok. Çiftçilerimiz de bilinçli şekilde üretimlerini gerçekleştiriyor. Tat ve kokusunda kaybolma olmuyor. Tüketicilerimize tavsiye ediyoruz. Mut zeytin ve zeytinyağı ülkemizde önemli etki alanına sahip. Büyük firmalar Mut ürünlerini tercih ediyor. İlçemiz bu alanda iyi noktalara gelecektir. Organik üretim yapıyoruz. Bunu yaygınlaştıracağız. İnsanlar burada zeytin toplamaya gelecek. Bu konuda ilçemizde agro turizmini geliştireceğiz."

- "Ege'nin kalitesini Mut zeytin ve zeytinyağıyla artırıyoruz"

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da ilçenin 300 bin dekar tarım arazisinde zeytin üretiminin yapıldığını ifade etti.

"Sağlık zeytinden, zeytin Mut'tan" sloganıyla çalışmaların devam ettiğine değinen Bayır, son yıllarda ilçenin ürünlerine talebin arttığını bildirdi.

Bayır, zeytin ve zeytinyağı üretiminin her yıl arttığını aktaran Bayır, şöyle devam etti:

"Bu yıl 200 bin ton civarında zeytin, 15 bin ton ise zeytinyağı rekoltesi hedefliyoruz. Her yıl üretimimizde ilerleme kaydediyoruz. İlçede ilaçsız zeytin üretimiz yapıyoruz. Gerek sofralık zeytin gerekse de zeytinyağında Türkiye'de ilçemiz adından söz ettiriyor. Üretimlerimiz tamamen organik. Bu nedenle Mut zeytinyağı tercih ediliyor. İlçemiz son yıllarda zeytin ve zeytinyağında ülkemizin parlayan yıldızı haline gelmiştir. Ege Bölgesi'nde bulunan büyük firmalar ilçemizden zeytin ve zeytinyağı alıyor. Ege'nin kalitesini Mut zeytin ve zeytinyağıyla artırıyoruz."

Bayır, ilçede 80 bin dekar alanda zeytin ağacı dikilecek yerin bulunduğunu, gelecek yıllarda Mut zeytin ve zeytinyağının daha iyi noktalara geleceğini kaydetti.

- Yurt dışından özel sipariş alınıyor

Zeytinyağı fabrikası sahibi Erdoğan Şentürk de erken hasat dolayısıyla ürettikleri zeytinyağında sağlık bileşenlerinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Firma olarak ürettikleri zeytin ve zeytinyağının Avrupa'dan talep edildiğini vurgulayan Şentürk, "Fransa, Almanya, Dubai gibi ülkelerden özel olarak sipariş alıyoruz. Mut zeytin ve zeytinyağı bilinir hale geldi. Butik zeytinyağı isteyenler de Mut'u tercih ediyor. Zeytin ve zeytinyağında ciddi bir potansiyelimiz var. Birkaç yıl içerisinde daha iyi olacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MersinMutZeytinZeytinyağı
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