Müteahhitlerden

ANKARA (AA) - İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, zorda olan müteahhitlere belirlenen enflasyon oranlarında fiyat farkı verilerek işlerini bitirmelerine imkan tanıyan, henüz başlanmamış veya yeni başlanmış ancak aciliyeti olmayan işleri de kapsayan Tasfiye Kararnamesi'nin bir an önce uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

Tellioğlu, yazılı açıklamasında, inşaat sektörünün 250 alt sektör ve istihdam ettiği yaklaşık 3 milyon kişiyle ülke ekonomisinin lokomotifi olduğuna dikkati çekti.

Müteahhitlik sektörünün son 5 yıldır Türkiye'de ivme kaybettiğini aktaran Tellioğlu, döviz kurları ile konut ve kredi faizlerinin yükselmesinin yanı sıra artan inşaat malzemesi fiyatlarının sektörü olumsuz etkilediğini belirtti.

Tellioğlu, şunları kaydetti:

"Hükümetimize sektörün yaşadığı sorunları, son tasfiye kararnamesi ve fiyat farkı kıskacını aktardık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizden bir an önce bu duruma el atmasını talep ediyoruz. Zorda olan müteahhitlere belirlenen enflasyon oranlarında fiyat farkı verilerek işlerini bitirmelerine imkan tanıyan, henüz başlanmamış veya yeni başlanmış ancak aciliyeti olmayan işleri de kapsayan Tasfiye Kararnamesi'nin bir an önce uygulanmasını bekliyoruz.

Tasfiye müracaatlarını yapan ancak onay bekleyen firmaların bu süreçte karşılaştıkları sorunların çözümünü, zorunlu tasfiyelerin hızla yapılmasını, firmaların yanmış olan teminatlarının iadesini ve yasaklılıklarının kaldırılmasını, batma riski taşıyan kamu müteahhitlerinin kurtarılmasını ülkemiz ekonomisi ve istihdam gücünün menfaati açısından Sayın Cumhurbaşkanımıza önemle arz ediyoruz."