Müteahhitlerden

ANKARA (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Yeni Ekonomi Programı"na ilişkin, "Reform paketi, ekonomide uzun vadede yapısal dönüşümü hedefleyen, 2019'da atılacak adımları içeren değerli bir yol haritası niteliğinde." ifadesini kullandı.

Koloğlu, yazılı açıklamasında, mali disipline odaklanılması ve mali sistemi güçlendirecek düzenlemelere yönelik atılacak adımları olumlu bulduklarını belirtti.

Özellikle yargı reformu strateji belgesinin reel sektöre önemli katkısını olacağını vurgulayan Koloğlu, "Türkiye'de tasarruf sisteminin güçlendirilmesine yönelik atılan adımların yatırımlara döneceğine inanıyoruz. Reform paketi, ekonomide uzun vadede yapısal dönüşümü hedefleyen ve 2019'da atılacak adımları içeren değerli bir yol haritası niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tek gündemimiz ekonomi olmalı"

Kayıtlı istihdamı teşvik, kayıt dışıyla mücadele ve vergi dönüşümünü başlıklarını da önemli bulduklarını kaydeden Koloğlu, "Lojistik Master Planı"yla inşaat sektörünün Türkiye'nin ulaşımdaki stratejik konumunu güçlendireceğine dikkati çekti.

Koloğlu, sektör olarak yarattıkları katma değer ve istihdam ile ülke ekonomisinin taşıyıcı gücü olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerin ardından 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme girdik. Bu, ekonomide yapısal reformlara odaklanabilmek açısından önemli bir fırsat olacaktır. Artık tek gündemimiz ekonomi olmalı. Seçim gündeminin geride bırakılması ve reform paketindeki düzenlemelerin de hayata geçirilmesiyle ülkemiz yatırımlara, istihdama ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye odaklanacaktır."



