Mutfakçılar İspanya'yı solladı sıra İtalya'da

İSTANBUL (AA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, yıl sonunda 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşacak endüstriyel mutfak ürünleri sektörünün en önemli rakiplerinden İspanya'yı geride bıraktığını belirterek, şimdiki hedeflerinin İtalya'yı geçmek olduğunu bildirdi.

Öztiryaki, yaptığı yazılı açıklamada, endüstriyel mutfak ürünleri sektöründe hızlı büyüyen Türkiye'nin, ihracatta en önemli rakiplerinden İspanya'yı geçerek Avrupa'da ikinci sıraya oturduğunu kaydetti.

Sektörün 2018 ihracat hedefinin 2 milyar dolar olduğunu aktaran Öztiryaki, mevcut pazarları geliştirip Türki Cumhuriyetler, Uzak Doğu ve Latin Amerika gibi yeni pazarlarla bu rakamı daha da yukarılara taşımak istediklerini vurguladı.

Türkiye'de endüstriyel mutfak ürünleri pazarının son yıllarda büyüme trendi içerisinde olduğunu belirten Öztiryaki, 125 ülkeye ihracat yaptıklarını bildirdi.

Öztiryaki, endüstriyel mutfak sektörünün artık sadece turizme dönük olmadığını kaydederek, Türkiye'de iç turizmin hızla geliştiğini ve çeşitlendiğini, otellerin bazı yerlerde yetmez hale geldiğini ifade etti.

Gastronomiye olan ilginin artmasının da sektörü beslediğini aktaran Öztiryaki, "Bunun yanında ülkemizde yeme içme kapasiteleri değişti, lokantalar artmaya başladı. Türkiye’de genç nüfusun ilgi alanı değiştikçe bununla birlikte kafe kültürü çok hızlı gelişti. Kültürler geliştikçe Türkiye’de bu işe hizmet eden sektörler de büyümeye başladı. Türkiye'de sektörümüzde artık yapılmayan malzeme bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.



- "Hedefimiz dünyada ilk 5'e girmek"



Öztiryaki, Türkiye'nin endüstriyel mutfak ihracatında en önemli rakiplerinden İspanya'yı geride bıraktığını ve yıl sonunda sektörün 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da İtalya'dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. İspanya artık ihracat yaptığımız ülkeler arasına girdi. Hedefimiz İtalya'yı da bu listede geride bırakmak ve onların da ihracat yaptığımız ülkeler listesine girmesi. İhracatta yaşanan artışa karşın Türkiye'nin halen katma değerli üründe ve markalaşma konusunda yapması gerekenler var.

Endüstriyel mutfak sektörünün içerisinde yer aldığı tüm mutfak ekipmanları sektörünün dünya genelindeki toplam pazarı 200 milyar dolar seviyesinde. Türkiye, 4 milyar dolar ihracatla toplam pastadan yüzde 2 pay alıyor ve dünyada 10. sırada bulunuyor. 10 sene içerisinde hedefimiz ilk 5 içerisine girmek."



- "Latin Amerika'ya ihracat yüzde 50 artacak"



Öztiryaki, Türkiye'nin en önemli üç ihracat pazarının Almanya, İngiltere ve Fransa olduğunu ve ihracatın yarısının Avrupa'ya gerçekleştirildiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Hedefimiz bu ülkelerdeki payımızı artırıp aynı zamanda diğer pazarlara da ulaşmak. Türki Cumhuriyetleri, Uzak Doğu, Latin Amerika ve Afrika hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Son dönemde Latin Amerika'da yaptığımız çalışmalar ve ziyaretler meyvesini vermeye başladı. Biz burada Türkiye'ye karşı var olan pozitif algının üzerine yeni bir ilişki inşa ediyoruz ve ihracatta yüzde 50'lik bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Bölgede özellikle fiyat, kalite ve hızlı servis ile ön plana çıkıyoruz."

Öztiryaki, yaklaşık 800 firmanın katılımı ile 24 Ekim'de kapılarını açan HOSTECH by TUSİD-23. Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'na yoğun bir yabancı ilgisinin olduğunu bildirdi.

Fuarın tüm salonlarının dolduğunu kaydeden Öztiryaki, "Fuarımızı ziyaret eden çok sayıda yabancı iş insanı ve alım heyeti bulunuyor. Ben bu fuarın yaklaşık 100 milyon dolarlık yeni ihracat fırsatı yaratacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.