Mutfakta inovasyon isteyen onu tercih ediyor

Kelebek Mutfak’ın zarafeti zamansız bir çizgiyle harmanladığı Nomas koleksiyonu, mutfağında dekorasyon modasından uzak kalmak istemeyenlerin tercihi olacak. Daha huzurlu vakit geçirebilmek için soft renklerden oluşan Nomas mutfaklar, döner mekanizmalı kiler sistemleri, şeffaf çekmece yanları, iç çekmeceli modülleri ile mutfakta yemek yapmayı keyifli ve pratik zamanlara dönüştürüyor.

Kelebek Mutfak’ın zarif ve modern tasarımlarıyla, evinizin kalbi mutfaklara konfor ve kolaylık sunduğu koleksiyonlarından biri olan Nomas koleksiyonu, inovatif ve modern bir mutfak sahibi olmak isteyenler için tasarlandı.

Dolap içi kiler mekanizması ve aydınlatma özellikleriyle fark yaratıyor

Günlük ihtiyaçlarınıza kolaylıkla ulaşabilmeniz için yaşam alanınıza fonksiyonellik katan Nomas koleksiyonu, tasarımın en yalın halini sunuyor. Hayatınızı kolaylaştıran alanlar yaratan koleksiyon, mekanizmalı kiler sistemleri, iç çekmeceli modülleri erzaklarınızı düzenli tutarken, yemek pişirme ve hazırlık aşamalarında istediğiniz her şeye rahatça ulaşmanızı sağlıyor. Koleksiyonda yer alan çekmece yanlarının şeffaf olması ise çekmeceyi açmadan içinde ne olduğunu görebilmeyi sağlıyor. Bu özellikleri ile rahat bir kullanım ve saklama kolaylığı sunan Nomas koleksiyonu, mutfakta yemek yapmayı keyifli zamanlara dönüştürüyor.

Türkiye’de ilk ve tek Kelebek Mutfak tarafından sunulan 5 yıl garantili ürünler, 85 yıldır olduğu gibi 2020 yılında da modernliği, heyecanı ve yaşam sevincini yeniden tanımlayarak, hayatınıza yeniden renk katmak üzere kullanıcılarını bekliyor.

Kelebek Mutfak-Banyo Hakkında: Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 40 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 17 mağazada tüketicilerin beğenisine sunuyor. Kelebek Mutfak-Banyo, ayrıca yaklaşık 3 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel mutfak-banyo ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da seçkin markalar arasında yer almaktadır.