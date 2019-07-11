Mutlu Akü, Edirne'de yeni nesil servis noktası açtı

İSTANBUL(AA) - Mutlu Akü Yetkili Satış Noktası sahibi İbrahim Yenilmez, Edirne'de, mağazasının yeni iç tasarımı ve yeni yüzüyle hizmet vermeye başladı.

Mutlu Akü'den yapılan açıklamaya göre, Edirne'de Mutlu akü satış, servis ve oto elektrik merkezi olarak hizmet veren ve İbrahim Yenilmez imzasını taşıyan işletme, Mutlu Akü’nün önderliğinde yeni nesil Start Stop Servis Noktası olarak hizmet vermeye başladı. Açılışa Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Mutlu Akü Yurtiçi Satış ve Stratejik Pazarlama Direktörü Hakan Okur, Kanal Geliştirme Yöneticisi Tolga Savar, Marka ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Özge Bodur ve Mutlu Akü distribütörleri katıldı.

Diğer akü satış noktalarından, farklı iç tasarımı, kaliteli hizmeti, son teknolojiye sahip ekipmanları ve modern atmosferi ile ayrılan servis, müşteri memnuniyeti odaklı olmasıyla da öne çıkıyor. Her geçen gün işine değer katan Yenilmez ailesi, bu yeni girişimleri ile müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini en üst seviyeye taşıyor. Mağazada tüm araç türlerine yönelik hizmet veriliyor. Binek araçlardan hafif ticari modellere, ticari ve ağır ticari araçlardan filo grubu araçlara kadar tüm taşıtlar servislerden yararlanabiliyor. Sınır kapılarında da hizmet sağlayan ve Mutlu Akü Mobil Servis hizmeti ile yerinde akü değişimi de yapan işletme, Edirne'de ilklere imza atıyor ve uyguladığı yenilikleri her geçen gün çoğaltmak adına var gücüyle çalışıyor.

1945 yılında kurulan Mutlu Akü ile 1958 yılından bu yana omuz omuza çalışan Yenilmez ailesi bugün üçüncü nesile aktarılan tecrübesiyle hizmete devam ediyor. Akü satışı, servisi ve oto elektrik alanında hizmet veren Mutlu Akü Yetkili Satış Noktası günümüzde İbrahim Yenilmez'in oğlu Seçkin Yenilmez tarafından işletiliyor. 2018 yılından beri babasından aldığı emaneti gururla taşıyan Seçkin Yenilmez, Mutlu Akü müşterilerinin en iyi hizmeti alabilmesi için çalışıyor. Yenilmez Ailesi küçük yaşlardan itibaren, çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa uzanan bu yolda nesilden nesle ilerliyor. Aile, her nesil aldığı mirası daha da güçlendirerek değerine değer katıyor. Yenilmez, müşterilerinin yarım asırdır kendilerine duyduğu güvenin karşılığını yeni mağazalarına, hizmet standartlarını yükseltecek araçlara yatırım yaparak veriyor.