İSTANBUL (AA) - Uluslararası bağımsız marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırma sonuçlarına göre, Mutlu Akü, "Türkiye'nin en değerli akü markası" oldu.

Mutlu Akü'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli marka değerleme kuruluşlarından biri olan Brand Finance'in Türkiye'de birçok farklı sektörde yer alan markaların erişebilir finansal verilerine ve analist gözlemlerine dayanarak hazırladığı "Türkiye'nin En Değerli 100 Markası" sıralaması belli oldu.

Mutlu Akü, Türkiye'nin en değerli markaları listesinde genel sıralamada 64. sırada yer alırken, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye enerji depolama sektörünün en değerli markası olmayı sürdürdü.



Mutlu Akü'nün; teknoloji, kanal gelişimi ve pazarlama alanında devam eden yatırımlarıyla marka değerini gelecek yıllarda da artırarak devam etmesi öngörülüyor.

