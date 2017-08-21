MUTSO'nun Ortaca Temsilciliği hizmet binasının açılışı

MUĞLA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 il içinde en fazla yeni istihdam sağlayan ilin Muğla olduğunu belirterek, "Siyasetçiler geldiği zaman başarı hikayenizi anlatın. Muğla üye başına 3,5 kişi istihdam etti." dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilciliğinin yeni hizmet binası, Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı.

Hisarcıklıoğlu, açılış törende yaptığı konuşmada, MUTSO'nun yeni hizmet anlayışıyla hizmeti üyelerinin ayağına götürdüğünü söyledi.

Birçok ilde Ortaca hizmet binası kalitesinde hizmet binası olmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Hayırlı işler için geldik. Ortaca hizmet binasının açılışından sonra, Fethiye Babadağ'da teleferik temel atma törenine katılacağız. Efe demek yiğitlik demektir. Üyelerimiz en iyi hizmeti hakkediyor." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, yeni hizmet binasının Ortaca'nın yanı sıra Dalaman ve Köyceğiz'e de hizmet vereceğini dile getirdi.

Muğla Valisi Esengül Civelek'i Yalova ve Kırklareli Valiliği döneminde yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, Muğla'daki iş dünyasının böyle bir valiye sahip olduğu için çok şanslı olduğunu kaydetti.

MUTSO'nun akredite odalardan biri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, turizm tesislerinde olduğu gibi dünyada odalar arasında da yıldızlama sistemi bulunduğunu, MUTSO'nun Londra ve Paris'teki odalarla aynı standartlarda hizmet verdiğini bildirdi.

- En fazla yeni istihdam sağlayan il Muğla

İş dünyasının özellikle istihdamın üzerindeki vergi yüklerinden şikayet ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'Tamam fakat önce siz bir kişiyi istihdam edeceksiniz.' dedi. Söz yerine geldi mi? Daha 6 ay var önümüzde. Dünyada yapılamayanı yaptık. 1 milyon 500 bin üyemiz var, 1 milyon 600 bin yeni istihdam sağlandı. Özel sektördeki tüm arkadaşları kutluyorum. 81 il içinde en fazla yeni istihdam yapan il Muğla oldu. Siyasetçiler geldiği zaman başarı hikayenizi anlatın. Muğla üye başına 3,5 kişi istihdam etti."

Son 2 yıldır en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Önce iğneyi kendimize batıracağız. Toplanan aidatları ortaya koyduk, üyelerimize nefes kredisi olarak kullandırdık. Bundan toplam 27 bin firmamız faydalandı. Yıllık faizi 9,9. Mevduatı bankaya götürünce faiz ne alıyorsunuz? Türkiye ortalaması 14-15. Sanayi bakanımıza giderek, üyelerimizin faizsiz kredi isteğini ilettik. Adam başına 50 bin lira, bir yıl ödemesiz faizsiz kredi imkanı sağladık. 260 bin üye faydalandı. Toplam 313 bin üyemizin kredisine kefil olduk. Babanın oğluna, kardeşin kardeşe yapmadığını size odanız yapıyor." diye konuştu.

Muğla Valisi Esengül Civelek de Muğla'nın turizm, tarım ve eğitim kenti olmasında öncülük eden, üyelerini yönlendiren, kentin bölgesel kalkınması için başarılı çalışmalar gerçekleştiren MUTSO'ya Ortaca hizmet binasını kazandırdığı için teşekkür etti.

MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ise hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek, kendilerine destek olan Hisarcıklıoğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören sonrası MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ve MUTSO Meclis Başkanı Şükrü Altınay TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na 30 yıllık Milas halısı hediye etti. Rıfat Hisarcıklıoğlu da MUTSO Başkanı Karakuş'a üzerinde "Maşallah" yazan bir plaket takdim etti.