banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda festival Trabzon Bursa dünya
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

Muz yüklü konteynerden uyuşturucu çıktı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ekvador'dan Ambarlı Limanı'na gelen ve muz yüklü olduğu beyan edilen konteyner içerisinde 32 kilogram 605 gram kokain ele geçirildi.Bakanlıktan açıklamaya göre, İstanbul...

Muz yüklü konteynerden uyuşturucu çıktı
banner17

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ekvador'dan Ambarlı Limanı'na gelen ve muz yüklü olduğu beyan edilen konteyner içerisinde 32 kilogram 605 gram kokain ele geçirildi.

Bakanlıktan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Ekvador'dan gemiyle Ambarlı Limanı'na gelen ve muz yüklü oldukları beyan edilen altı konteyner riskli değerlendirilerek x-ray cihazına sevk edildi.

Konteynerlerden birisinin arka tarafında yer alan frigo sisteminin fan motorlarının olduğu bölümde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince muz yükü boşaltılarak yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğin de tepki vermesi üzerine şüpheli bölümler söküldü. Yapılan aramada bu bölümlere gizlenmiş halde koli bantı ile sarılmış çok sayıda paket tespit edildi. Paketlerin içerisinde bulunan toz maddenin kokain olduğu anlaşıldı.

Konteyner içerisinde 32 kilo 605 gram kokain ele geçirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gümrük MuhafazaKokainTicaret Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1