Müzakere için iyi niyet gerekli

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD ile anlamlı görüşmeler yapılabilmesi için ortada iyi niyetin olması gerektiğini söyledi. Lu Kang, ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in Çin'i ziyaret etme planları konusunda bilgileri olmadığını da belirtti.



ABD'nin geri kalan Çin malları için de ithalat tarifelerini yükseltmesi halinde Çin'in gerekli adımları atması ihtiyacının ortaya çıkacağına işaret eden Lu Kang,"Çin, ABD'nin tehditlerine, zorbalıklarına, maksimum baskı taktiklerine güçlü şekilde karşı duruyor. Eğer ABD daha fazla baskı yapar ise Çin'in ticaret konusunda gerekli karşı tedbirleri alması gerekir" diye konuştu.



Çin ile ABD arasındaki ticari sürtüşmenin etkilerinin kontrol altında olduğunu aktaran Lu Kang, tarifelerin yükseltilmesinin ticaret görüşmelerine ciddi şekilde zarar verdiğini de vurguladı.



Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çinli telekomunikasyon devi Huaweive 70 kadar bağlı ortaklığını kara listeye almasına da sert tepki gösterdi.



Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng yaptığı açıklamada, Çin'in diğer ülkelerin Çinli şirketlere tek taraflı olarak yaptırımlar uygulamalarına güçlü şekilde karşı olduklarını vurguladı. ABD'yi Çin-ABD ticari ilişkilerini daha da etkileyecek adımlardan kaçınmaya çağıran Gao Feng, açıklamasında Huawei'nin ismini kullanmadı.



"Çin birçok kez, ulusal güvenlik konseptinin suistimal edilmemesi ve bu konseptin ticarette korumacılık için bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti" diye konuşan Gao Feng, "Çin, Çinli şirketleri yasal, meşru haklarını güçlü şekilde korumak için gerekli tüm tedbirleri alacak" dedi. Gao Feng ayrıca, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi'nin ticari anlaşmazlığı çözmek için bir araya gelecekleri haberlerinin doğru olmadığını, ABD ticaret heyetinin Çin'i ziyaret etme planları konusunda bilgi sahibi olmadığını da ifade etti.