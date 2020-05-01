Müziğe 30 milyon TL yatırım

Vodafone’un gençlik markası Vodafone FreeZone, bu yıl “Ünkapanı Edition” konseptiyle üçüncüsünü düzenlediği Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması’nda koronavirüs salgını nedeniyle bazı ek düzenlemeler yapıyor. Türkiye’nin dört bir yanından 11 bini aşkın başvurunun alındığı yarışmanın daha önce Vodafone FreeZone Stüdyo’da yapılan yarı final aşaması da bu yıl online yapılacak. Buna göre, performanslarını evden kaydedecek olan yarışmacılar, bu performans videoları üzerinden online ortamda koçluk alacak. Performanslar için yapılacak oylama ve değerlendirme ise yarışmanın dijital mecraları üzerinden yürütülecek.

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle ek tedbirler almaya devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması ile gençlerimize ‘Türkiye’nin yeni genç sesi’ olma konusunda fırsat eşitliği sunuyoruz. Gençler, Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar, yarışmamıza online başvuru yapıp seslerini dijital kanallar üzerinden milyonlara duyurma fırsatı yakalıyor. Yarışmamızın başvuru ve ön eleme süreçleri tamamlandı. Şimdi sırada yarı final ve final aşamaları var. Her yıl yarı finalistlerimizi Vodafone FreeZone Stüdyo’da ağırlıyor ve performanslarını orada dinleyerek kendilerine danışmanlık veriyorduk. Normal koşullarda Mustafa Sandal ve Tarık Sezer gençlerimize fiziksel olarak koçluk verecekti. Bu yıl salgın nedeniyle bu süreci de online ortama taşıyoruz. Aslında bu süreç, bizim için de ilk olacak. Tarık Sezer yapacağı online oturumlarda, Mustafa Sandal da evden çekeceği ‘Nasıl daha iyi şarkı söylenir’ temalı videolarla yarışmacılarımıza koçluk verecek. Yarışmamızın 18 Haziran’da yapılacak büyük finali de tamamen online ortamda gerçekleştirilecek.”

10 yılda 110 milyon TL yatırım

Müziğe son 10 yılda toplam 110 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını ifade eden Engin Aksoy, şöyle devam etti:

“Dijitalleşmeyi en yoğun yaşayan segmentimiz olan gençlerin tutkularından biri de müzik. İster üretsin, ister dinlesin, tüm gençlerin hayatında müzik bir şekilde var ve olmaya da devam edecek. Biz de bu alanda yatırım yapmayı sürdüreceğiz. 2022 sonuna kadar müziğin dijitalleştirilmesine 30 milyon TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz. Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması, müzik yatırımlarımız içinde önemli bir yere sahip. Yarışmamıza ilgi her yıl artıyor. 2018’de yaklaşık 3 bin 500, 2019’da ise 6 bin 800’ü aşkın başvuru almıştık. Bu yıl beklentimizin üzerine çıkarak 11 bini aşkın başvuru aldık. Gençlerimize yarışmamıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz.”

Performanslar evde kaydedilecek

Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması’nda ön elemeler sonucu yarı finale katılmaya hak kazanan 10 genç belirlendi. Bu yıl ilk kez yarı final sürecinin de online ortamda yürütüleceği yarışmada, Tarık Sezer Orkestrası yarışmacıların evde performanslarını kaydedebilmeleri için şarkıların altyapısını hazırlayacak. Yarışmacılar, bu altyapı üzerine şarkılarını söyleyerek performanslarını kaydedebilecek. Vodafone FreeZone, yarışmacıların evde rahat çekim yapabilmeleri için yaka mikrofonu, tripod, mini Bluetooth hoparlör, telefon lensi gibi gerekli ekipmanları içeren bir kit de gönderecek.

Büyük final Haziran’da

Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve Acunn.com’da yayınlanacak performanslar halk oylaması ve Mustafa Sandal puanı ile değerlendirildikten sonra 3 finalist belirlenecek. 18 Haziran’da Mustafa Sandal’ın da katılımıyla yapılacak büyük final, Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Eşzamanlı olarak Acunn.com üzerinden canlı oylama yürütülecek ve Türkiye’nin yeni genç sesi bir kez daha halk oylamasıyla seçilecek. Yarışmanın birincisi, Vodafone FreeZone desteğiyle, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak.

“Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition” hakkında ayrıntılı bilgi için vodafoneFreeZone.com/unkapani adresi ziyaret edilebilir.