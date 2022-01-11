n11'e resmen ortak oldu

Getir'in kurucusu Nazım Salur, e-ticaret platformu n11'in hisselerini satın alma işleminin tamamlandığını ima eden bir paylaşım yaptı.

2015 yılında faaliyete geçen ve online market alışverişi kapsamında ihtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika gibi kısa bir süre içinde teslim etme konsepti ile çalışan Getir, şu sıralar e-ticaret platformu n11’in hisselerini satın almasıyla gündemde. Geçtiğimiz haftalarda Rekabet Kurulu’ndan da onay alan şirket, kısa süre önce Twitter üzerinden satın alma işleminin tamamlandığına işaret eden bir paylaşım yaptı.

Bitaksi ve Getir şirketlerin kurucusu Nazım Salur, kişisel Twitter hesabı üzerinden popüler e-ticaret platformu n11’in hisselerinin satın alma işleminin tamamlandığını işaret eden imalı bir paylaşım yaptı. İş insanı, 12 saat önce ”n” ve yaklaşık 40 dakika kadar önce ”11” ibarelerini paylaşarak satın alma işlemlerinin tamamlandığına işaret etti.

Bilindiği üzere şirket, bir süre önce sermaye artırımı yoluyla Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ’de (n11.com) hissedar olmak üzere Rekabet Kurumu’na başvurmuştu. Bunun üzerine Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

Getir’in kurucusu Nazım Salur’dan n11 paylaşımı

Getir Perakende Lojistik AŞ’nin, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ (n11.com) hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla Doğuş Holding AŞ ve SK Planet Co., Ltd.’den devralması işlemine izin verildi