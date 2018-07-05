n11.com 5 yılda 7,8 milyar liralık pazar yarattı

İSTANBUL (AA) - n11.com, 2013 yılında faaliyete başlayarak, 5 yılda 7,8 milyar lira ticaret hacmi yarattı ve devlete 1 milyar lirayı aşan KDV geliri sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, n11.com'un devlete sağladığı KDV geliri 1 milyar lirayı aştı.

Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group'un ortaklığında kurulan ve Nisan 2013'te tüketicilerle buluşan Doğuş Planet'in e-ticaret platformu n11.com, 5 yılda 100 bini aşkın kayıtlı mağaza, 13 milyon üye, açıldığı günden bu yana satılan 81,2 milyon ürün ve 2,6 milyar toplam ziyaret sayısına ulaşarak 5 yılda 7,8 milyar lira ticaret hacmine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğuş Planet İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato, Türkiye'nin 2023 hedeflerinde dijital ekonominin önemli bir yeri olduğunu belirtti. Adato, bu dönemde n11.com'un hızlı büyümesini sürdürerek KOBİ'lerdeki dijital dönüşüm ve ekonomiye katkılarını devam ettireceğini kaydetti.

- "100 bini aşkın KOBİ milyonlarca tüketiciye ulaşarak n11.com bünyesinde ticaret yapıyor"

Tüm sektörlerde yeni coğrafyalara ulaşarak yeni bir gelir fırsatı sunan dijital dönüşümün Türkiye'de hızla geliştiğini ve KOBİ'lerin e-ticarete çok hızlı uyum sağladığını belirten Adato, "100 bini aşkın KOBİ milyonlarca tüketiciye ulaşarak n11.com bünyesinde ticaret yapıyor. Yalnızca 11.11 günü yaratılan 140 milyon liralık günlük satış rakamı, Türkiye ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ'lerin e-ticaretle büyüdüğünün açık bir göstergesi. KOBİ'ler e-ticaret sayesinde dijital ekosisteme dahil olarak ülke çapında ticari oyunculara dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Adato, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme her alanda hayatımıza girdi. Türkiye banka kartı ve kredi kartı sayısında Avrupa lideri olmaya devam ediyor. Kartlı ödeme işlem hacminde son 7 yılda yaklaşık 3 kat büyüme yaşanırken e-ticaret pazarında 6,5 kat büyüme gerçekleşti. Kredi kartı, banka kartı gibi güvenli alışveriş yöntemlerinin kullanımını destekleyen e-ticaret sayesinde kayıt dışı ekonominin önüne geçilirken, milyonlarca lira ve binlerce iş kaybı önleniyor. 5 yılda yaratılan 7,8 milyar liralık ticaret hacmi ile n11.com da bu pazarın liderlerinden."

- "Türkiye'nin 2023 yılı için 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var"

n11.com Üst Yöneticisi (CEO) Won Yong, Jo, ise, Türkiye'nin 2023 yılı için 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi olduğunu 5 yıl içerisinde uygun altyapılar hazırlanabilir ve platformlar da buna göre organize olabilirse bu rakamın ciddi bir kısmı e-ihracattan gelebileceğini belirtti.

Won Yong Jo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kore, Çin ve Rusya'daki e-ticaret platformlarıyla entegrasyon ve e-ihracatı destekleyici çalışmalarımız hızla devam ediyor. Türkiye'de e-ticaretin ticaret içindeki payı yüzde 4,1 seviyesinde. Bu rakam gelişmiş ülkelerde yüzde 9,8 gelişmekte olan ülkelerde yüzde 4,8 seviyesinde. Bizde de bu rakam yukarılara çıkmaya başladı. 5 yılda 100 bini aşkın kayıtlı mağaza, 13 milyon üye, açıldığı günden bu yana satılan 81,2 milyon ürün ve 2,6 milyar toplam ziyaret sayısına ulaşan n11.com, yine kurulduğundan bu yana geçen beş yılda 7,8 milyar lira ticaret hacmine ulaştı. 2018'de hedefimiz 4,1'i yüzde 5 gibi bir seviyeye çıkarmak, ki bu da piyasada milyarlarca lira ticaret hacmi anlamına geliyor."

Won Yong Jo, Türkiye'nin 2023 vizyonuna bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak e-ticaret ekosisteminin büyük bir potansiyel barındıran, agresif bir hedefi olan ancak gelişmeye ve desteğe ihtiyacı olan bir yapıda olduğunu kaydetti.