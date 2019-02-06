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n11.com, Sevgililer Günü'nde farklı hediye seçenekleri sunuyor

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com, Sevgililer Günü'nde sevdiklerine romantik hediyeler almak isteyenler için birçok farklı kategoride hediye seçeneklerini bir araya getiriyor. n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Sevgililer Günü...

n11.com, Sevgililer Günü'nde farklı hediye seçenekleri sunuyor
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İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com, Sevgililer Günü'nde sevdiklerine romantik hediyeler almak isteyenler için birçok farklı kategoride hediye seçeneklerini bir araya getiriyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Sevgililer Günü hediyesi arayışında olanlar esprili, komik ve romantik sweatshirt, kazak ve tshirt modelleri için n11.com’a geliyor. Sevdikleriyle birebir giyinirken şıklığından ödün vermek istemeyenler birbirinden farklı model ve desende zarif saatleri tercih ediyor. Her kombinle uyan aksesuarlardan olan kol saatleri sevdiklerinin saate her bakışında sizi hatırlamasını sağlıyor.

Sevgililer Günü’nde sevdiklerini şımartmak isteyenler için her bütçeye uygun cep telefonları n11.com'da satışa sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
N11.comSevgililer Günü
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