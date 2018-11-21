n11.com'dan Dünya Televizyon Günü indirimi

İSTANBUL (AA) - n11com, her markadan televizyon ürünlerinde yüzde 20’ye varan indirimlerle teknoloji tutkunlarını bekliyor.

n11com'dan yazılan açıklama göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Mart 1999 yılında aldığı karar ile 21 Kasım’da kutlanan Dünya Televizyon Günü’nde teknoloji severler de yeni ürünleri yakın takibe alıyor. e-ticaret platformu n11.com’un her markadan televizyon ürünleri yüzde 20’ye varan indirimlerle teknoloji tutkunlarını bekliyor.



LG, Vestel, Samsung, Philips ve Sony gibi markaların TV modelleri çeşitli indirim oranlarıyla n11.com’da satışa sunuluyor. Televizyon yayını ve filmlerde gerçek 1080p çözünürlük sunan, gelişmiş renk işleme teknolojisi ile renklerin daha canlı ve daha net görülmesini sağlayan, görüntüde bulanıklığını azaltıp görüntü keskinliğini arttıran son teknoloji TV modelleri n11.com’da yüzde 20’ye varan indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.



Şık ve modern tasarımlarıyla evlerin ve salonların vazgeçilmez parçalarından biri olan televizyonlar farklı markaların yepyeni tasarımları ile ev eğlencesine yeni bir boyut taşıyor. TV & Ses Sistemleri kategorisi altında satışa sunulan indirimli ve çok avantajlı fiyatlarda birbirinden farklı televizyon modelleri n11.com’da evini ve televizyonunu yenilemek isteyenleri bekliyor.





