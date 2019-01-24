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n11.com'dan lüks bebek ürünlerine özel kampanya

- Bebeklerinin taşıma, yatak ve mama sandalyesi gibi ihtiyaçlarında kalite ve konfora önem veren anne-babaları düşünen n11.com, lüks markalarda müşterilerine indirim imkanı tanıyor

n11.com'dan lüks bebek ürünlerine özel kampanya
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İSTANBUL (AA) - n11.com, Anne&Bebek kategorisi kullandıkları ürünlerde kalite, konfor ve tasarıma önem veren ebeveynler için lüks markaların bebek arabası, puset, mama sandalyesi ve bebek çantaları gibi ürünlerini indirimli fiyatlarla satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, n11.com, bebeğin dışarıda arabasındayken rahat ve güvenli olmasının yanı sıra yatağındaki konforu sunan markaları bir araya getiren kullanışlı modelleri indirimli fiyatlarla satışa çıkarıyor.

Bebeğiyle dışarıda vakit geçiren anne-babaların her türlü ihtiyacını bir araya toplayan lüks çantalar da n11.com'da satışa sunuluyor. Biberon sıcaklığını koruyabilecek özel biberon bölmesinin yanı sıra yumuşak silinebilir alt değiştirme pedi de bulunduran çantalar hem konforlu hem de şık bir görünüm sağlıyor.

Doğumdan itibaren güvenli kullanım özelliği sunan bebek arabaları, tek elle bir saniyede kolay katlanma özelliği ile bebeğiyle yalnız dışarı çıkan anne-babaların hayatını kolaylaştırıyor.

Çift yönlü kullanım kolaylığı sunan arabalar ile yürüyüş yaparken anne-babalarını gören bebekler keyifli bir gün geçiriyor. Evde ya da restoranda bebeklerinin kendileriyle birlikte masada vakit geçirmelerini isteyen anne-babalar sandalyeye kolayca bağlanabilen portatif mama sandalyelerini tercih ediyor.

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