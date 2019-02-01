İSTANBUL (AA) - n11.com Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği kampanyası ile sevdiklerine hediye almak isteyenlere farklı kategorilerden indirimli kuponlar dağıtıyor.

n11.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre,14 Şubat gününde sevdiklerine hediye almak isteyenler, birçok kategoride farklı ürünleri indirimli fiyatlarla satın almak için n11.com hesaplarına kupon yükleyerek dev indirimlerden faydalanıyor.

Kampanya kapsamında "sevgili4" ve "sevgili11" kupon kodlarını hesaplarına yükleyebilen kullanıcılar n11.com'daki birçok kategoride geçerli yüzde 11'e varan indirimler kazanıyor.

Giyim, kozmetik, elektronik, spor&outdoor, hobi&oyun, uçak bileti&tatil, eğlence, otomotiv ve anne bebek kategorilerinde geçerli olan kuponlar, yüklendiği tarihten itibaren 3 gün geçerli oluyor ve hesaplarına her gün bir adet yeni kupon yükleyebilen kullanıcılar Sevgililer Günü hediyelerini n11.com ile alıyor.