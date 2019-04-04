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n11.com'dan Sokak Hayvanları Günü’ne özel indirim

- Kedi ve köpek ürünlerinde geçerli indirim fırsatıyla n11.com, tüm hayvan dostlarının gününü kutluyor

n11.com'dan Sokak Hayvanları Günü’ne özel indirim
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İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde kedi ve köpek ürünlerinde indirimli fiyatlar sunuyor.

n11.com'un açıklamasına göre, n11.com, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde hayvanların temel ihtiyaçlarını unutmadı. Kedi ve köpek ürünlerinde geçerli indirim fırsatıyla n11.com, tüm hayvan dostlarının gününü kutluyor.

Evcil hayvan mama ve kumlarında yapılan 150 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli sepette, ek 11 TL indirim fırsatı n11.com’da hayvanseverleri bekliyor.

Kediler için ince tanecikli ve topaklaşan kedi kumları, köpekler için ödül mamaları ve hem kedi hem köpekler için yaş ve kuru mamalar n11.com’da sepette ek indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

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4 Nisan Sokak Hayvanları GünüN11.com
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