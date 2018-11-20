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n11.com'dan yılbaşı heyecanına özel bebek kostümleri

İSTANBUL (AA) - n11.com, yeni yılı bebekleriyle karşılayıp bu anı fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirmek isteyen ailelere özel bebek kostümleri sunuyor.Şirketin açıklamasında, yeni yıla özel kostümler giyerek aile fotoğrafı çektirmenin...

n11.com'dan yılbaşı heyecanına özel bebek kostümleri
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İSTANBUL (AA) - n11.com, yeni yılı bebekleriyle karşılayıp bu anı fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirmek isteyen ailelere özel bebek kostümleri sunuyor.

Şirketin açıklamasında, yeni yıla özel kostümler giyerek aile fotoğrafı çektirmenin artık çok moda olduğunu belirtilerek, ailelerin, bu özel gün için sevdikleriyle birlikte fotoğraf çektirerek sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı, hatta kartpostal olarak bastırarak yakınlarına hediye ettiği kaydedildi.

Aıklamada, "Aileye yeni katılan minikler de olunca bu etkinlik daha anlamlı oluyor. Yeni yılda bebeklerini yılbaşı konseptli kostümlerle fotoğraflamak isteyenler için n11.com'da Giyim & Ayakkabı kategorisinde satışa sunulan birbirinden güzel yılbaşı kıyafetleriyle ailenin minikleri de yılbaşı heyecanına ortak oluyor." ifadelerine yer verildi.

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N11.com
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