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n11.com’un enflasyonla mücadele çağrısına KOBİ’lerden destek

- n11.com’un “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”na katılma çağrısına KOBİ’lerden destek geldi

n11.com’un enflasyonla mücadele çağrısına KOBİ’lerden destek
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İSTANBUL (AA) - n11.com'un Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"na katılma çağrısına bünyesindeki 100 bini aşkın KOBİ yoğun ilgi gösterdi.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, n11.com'un enflasyonla mücadeleye katılma çağrısına bünyesindeki 100 bini aşkın KOBİ yoğun ilgi gösterdi. n11.com, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"na hızla desteğini açıklamış ve bünyesindeki 100 bini aşkın KOBİ’ye de programa katılma çağrısında bulunmuştu.

"Türkiye ekonomisi için biz de varız." diyen n11.com bünyesindeki KOBİ'ler bu çağrıya hızla yanıt verdi ve birbiri ardına indirimler açıklayarak "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"na katıldığını duyurdu.

n11.com’un 100 bini aşkın KOBİ’sinden biri olan Tülay Erdinç, Sivas’ta üretimini kendilerinin yaptığı mobilyaları hem Türkiye’de satıyor hem de 82’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Türk malının öneminin bir kat daha arttığı bu günlerde, Erdinç 1993’ten bu yana yerli malı mobilya üretimi gerçekleştirdiği 3 fabrikada toplam 800 işçiye istihdam da sağlıyor. Sadece mağazalarında değil, n11.com üzerinden ülkemizin de her iline satış gerçekleştiren Erdinç, mobilya ihtiyacı duyanlar için sehpa, kitaplık ve gardırop ürün gruplarından seçili ürünlerde yüzde 10 ek indirim ve Türk malı güvencesi sunuyor.

Konya’da ürettiği yerli kuruyemişlerin satışını gerçekleştiren Oğuzhan Karapınar da programa desteğini açıklayan bir diğer KOBİ oldu. Bir n11.com KOBİ’si olan Karapınar, Konya’da 125 kişiye istihdam sağlamanın yanında 20’den fazla ülkeye de ihracat yaparak ülkenin ekonomisine katkıda bulunuyor. Karapınar, bugüne kadar ekonomiye sunduğu katkıya ek olarak, n11.com’la el ele verdi ve yerli kuruyemişte seçili ürün gruplarında yüzde 10 ek indirim yaparak bu mücadeleye katıldı.

Denizli’de tekstil işi yapan ve 235 kişiye iş imkanı sunan Emzari Etimov da bir n11.com KOBİ’si olarak ev tekstilinde seçili ürünlerde yüzde 10 ek indirim yaparak enflasyonla mücadele programına desteğini sundu.

Vedat Topaloğlu, Gaziantep’teki mağazasında 24 kişiyle çalışmanın yanı sıra, n11.com üzerinden de Türkiye’nin dört bir yanına ürün satan bir KOBİ. Topaloğlu, n11.com’un enflasyonla mücadele programına katılma çağrısına hızla yanıt vererek, çanta/valiz kategorisinde seçili ürünlerde yüzde 10 ek indirim yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakN11.com
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