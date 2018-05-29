Naci Şahin, EUROVENT Derneği'nin yeni başkanı seçildi. İSKİD 2013-2014 Yönetim Kurulu Başkanı ve FRITERM Genel Müdürü Naci ŞAHİN, Avrupa EUROVENT Derneği Başkanı seçildi.

Başkanlık görevini Naci Şahin’e devreden EUROVEN Eski Başkanı Alex Rasmussen:

“Eurovent olarak çalışmalarımızı küresel düzeyde sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda, endüstri iş birliğini, ticaret engellerini azaltmayı ve sınırlar arası dostluğu teşvik ediyoruz. EUROVENT’in yeni başkanı büyük bir endüstrinin lideri olmakla beraber aynı zamanda sözlerimizdeki ciddiyetimizi de sembolize ediyor. Üyelerimiz, son zamanlardaki korumacılık dalgasını desteklememekte; malların, insanların ve hizmet hareketlerinin mümkün olduğunca esnek ve açık tutulması anlayışını benimsemektedir. Naci Şahin, bu anlamda Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'daki faaliyetlerimiz arasında önemli bir köprü görevi görecek” dedi.



Seçimin ardından yaptığı konuşmada Naci Şahin, Avrupa'nın lider HVACR sektör derneği başkanlığına seçilmem benim için büyük bir onur diyerek; şahsına, yaptığı çalışmaya ve Derneğimiz İSKİD’e, yıllar boyunca duyulan güvene teşekkür etti.



Şahin, konuşmasının diğer bazı satır başlarışöyle:



“EUROVENT, kuruluşundan itibaren 10 yılar boyunca Avrupa HVAC&R endüstrisini bir araya getirmiş; ticaret engellerini azaltmış; mevzuat ve standartların şekillenmesinde aktif rol oynamış; enerji verimliliği, ürün kalitesi, iç mekan hava kalitesi ve diğer pek çok konuyu daha ileri seviyeye taşımak için endüstrimizi motive etmiştir.



Eurovent ayrıca, Türkiye'de de geçerli olan EPBD ve Ecodesign mevzuatına geçişi desteklemiştir. Eurovent Sertifikasyon programları, endüstrimizde çıtanın daha yüksek seviyeye taşınmasına yol açmıştır.

Başkanlığım boyunca, benden önceki başkanlarımız Christian Herten ve Alex Rasmussen tarafından başlatılan gelişim projelerini devam ettirecek ve aşağıdaki önemli bulduğum bazı konulara odaklanacağım.

Eurovent’in Avrupa HVAC&R endüstrisindeki etkinliğini AB Kurumları nezdinde artırmak.



Eurovent’in Uluslar arası ilişkilerini yoğunlaştırmak ve geliştirmek.



Türkiye ve Avrupa HVAC&R endüstrileri arasındaki ilişkileri artırmak ve geliştirmek.



Eurovent üye tabanının Merkez ve Doğu Avrupa’da özellikle Güney Doğu Avrupa’da geliştirmek.



Yukardaki amaca paralel olarak 2020 Eurovent Summit organizasyonunun Türkiye yada belirtilen alanlardan birinde örgütlenmesine destek sunmak .



Eurovent için gerek Avrupa’da gerekse Dünya’da somut amaçları olan uzun dönemli bir vizyon geliştirmek.





Belirtilen hedeflere ulaşmak için Eurovent’in mali altyapısını güçlendirmek.”



2018-2019 Eurovent Yönetim Kurulu Üyeleri:

Başkan Naci Şahin (Genel Müdür, Friterm, İSKİD-Türkiye),

Birinci Başkan Yardımcısı Alex Rasmussen (Kıdemli Danışman, Systemair, Danimarka),

Luca Binaghi (Ticari Direktör, Sabiana, İtalya),

Karsten Fuchs (Director Market Segment VAC, ebm- papst, Almanya),

Mika Halttunen, Başkan, Halton Group, Finlandiya),

David Jacobs (VP ve Genel Müdür, Baltomore Aircoil International, Belçika),

Eric Jasikas (Pazarlama Direktörü, UTC Carrier, Fransa),

Henk Kranenberg (Kıdemli Müdür, Daikin , Hollanda),

Guillermo Rosenberg (Genel Müdür, Hitecsa, İspanya),

Robin Vollert (VP Satış ve Pazarlama, Swegon, İsveç).







