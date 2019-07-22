Nadas alanları hayvan yemi için ekildi

Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Kırşehir'de, besicilerin yem ihtiyacının karşılanması amacıyla üniversite-üretici iş birliğinde başlatılan çalışmada, nadas alanlarına ekilen alternatif kaba yem ürünlerinden yüksek verim elde edildi.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin öncülüğünde, 2018-2019 yetiştirme sezonunda Mucur ilçesi Dalakçı, Boztepe'nin Yenidoğanlı ve Eskidoğanlı ile merkeze bağlı Dulkadiroğlu köylerinde çiftçi arazilerinde protokol kapsamında 238 dekara kaba yem amacıyla ekilen tritikale ve Macar fiği karışımının hasadı yapıldı.



Özellikle nadasa bırakılan arazilerde alternatif dönüşüm ürünü olması da planlanan tritikale, Macar fiği karışımı ürünün balyalama işlemleri tamamlanarak, bilimsel raporlama ve analiz aşamasına geçildi.



Aynı zamanda, tohum çoğaltmak amacıyla üniversitenin tarımsal uygulama ve araştırma tarlalarında 80 dekar yalın tritikale, 75 dekar yalın Macar fiği, 70 dekar alana yüzde 50 Macar fiği yüzde 50 tritikale karışımının ekimi yapıldı. Hayvan yetiştiricilerinin kaba yem ihtiyacını karşılamak için yaygınlaştırılması amaçlanan ürünlerin hasadından elde edilen verim, umut verdi.



KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Çiftliği Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Ayrancı, AA muhabirine, YÖK'ün "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında üniversitelerinin pilot seçildiğini, bu çerçevede "Kaba Yem Projesi" hazırladıklarını söyledi.



Büyükbaş hayvancılık açısından önemli bir üretim hacmine sahip olan Kırşehir'in, kırmızı et üretiminde marka değere sahip illerden olduğunu vurgulayan Ayrancı, her yıl ithal edilen büyükbaş hayvan sayısının yüze 40'ının kente geldiğini aktardı.



Kırşehir’de yıllık 593 milyon lirayı bulan canlı hayvan ticaretinin önemine işaret eden Ayrancı, şöyle konuştu:



"Ancak hayvancılık sektörünün temel girdisi olan kaba yem ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılamakta olup, büyük ölçüde dışa bağımlı durumdadır. Bu durum sektörün gelişmesi için önemli bir handikap oluşturmaktadır. Bölgenin iklim koşullarına uygun yem bitkilerinin üretilmesi, hayvancılık sektöründe verimlilik ve rekabet açısından önemli bir avantaj sağlayacaktır."



"Kaba yem ekimi yaygınlaştırılacak"



Kaba yem üretim projelerinin bölgede yem bitkileri kültürünü ve tarımını tanıtmayı amaçladığını da anlatan Ayrancı, şunları kaydetti:

"Çiftçilere yem karpuzu, hayvan pancarı, sorgum gibi türleri tanıtmak ve tarımını öğretmek, nadas alanlarında kışlık tek yıllık yem bitkileri tarımı yapmak suretiyle nadas alanlarını daraltmak, şeker pancarı tarımı yapılan alanlarda ekim nöbetine silajlık mısır, sorgum, hayvan pancarı, tritikale, fiğ ve yem karpuzu gibi bitkilerin girmesini sağlamak gibi amaçları da taşıyoruz.



Tritikale ve Macar fiği ekimini yaygınlaştırmak için bu yıl çiftçilerimizle nadas alanlarında ortak ekim yaptık. Hasadı yapılan ürünlerin iyi verim verdiğini gördük. Önümüzdeki yıldan itibaren yaygınlaştırılması için çiftçi eğitimine başlayacağız."