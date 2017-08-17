NAFTA müzakereleri başladı

WASHINGTON (AA) – ABD, Kanada ve Meksika, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) yeniden düzenlenmesi için resmi müzakerelere başladı.

NAFTA’ya yönelik resmi müzakereler, üye ülkelerin delegelerinin katılımıyla 16 Ağustos'ta (dün) ABD’nin başkenti Washington’da başladı.

İlk turu 5 gün sürecek müzakerelerde ABD’yi temsil eden Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo Villarreal görüşmeler öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

Lighthizer, konuşmasında, NAFTA’nın Amerikalılar için başarısız bir anlaşma olduğunu belirterek, “Mevcut anlaşmadaki kurallar nedeniyle oluşan devasa ticaret açıklarını, kaybedilen imalat istihdamını, kapatılan veya yurt dışına çalışan şirketleri görmezden gelemeyiz.” dedi.

ABD’nin anlaşmanın yeniden müzakeresinde önemli değişiklikler amaçladığını kaydeden Lighthizer, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmanın birkaç maddesinin güncellenmesinden ibaret kozmetik değişikliklerle yetinmeyeceğini vurguladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, ülkesiyle ABD arasındaki ticari ilişkilerin dengeli olduğuna işaret ederek, “ABD ve Kanada, 2016 yılında 635,1 milyar dolarlık mal ve hizmet ticareti yaptı ve bu tamamen karşılıklıydı. Aslına bakarsanız; ABD’nin Kanada’ya 8,1 milyar dolarlık ticaret fazlası verdiğini görüyoruz” diye konuştu.

Meksika Ekonomi Bakanı Guajardo Villarreal de resmi olarak başlayan müzakerelerin, anlaşmanın geleceğe hazırlanmasına zemin oluşturacağına vurgu yaparak, ‘‘Meksika, NAFTA’nın tüm üyeler için büyük bir başarı olduğuna inanıyor ancak anlaşmayı daha başarılı hale getirmek için modernleştirilmesi gerektiğine katılıyor’’ yorumunu yaptı.

Yaklaşık 24 yıl önce yürürlüğe giren NAFTA anlaşmasının yenilenmesi ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim vaatleri arasında idi.