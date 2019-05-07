Naftogaz, Gazprom'u Avrupa'ya şikayet etti

MOSKOVA (AA) – Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz, Avrupa doğal gaz piyasalarındaki hakim konumunu suistimal ettiği iddiasıyla Rus enerji şirketi Gazprom’u Avrupa Komisyonu’na şikayet etti.

Naftogaz’dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Komisyonu nezdinde Gazprom’dan şikayetçi olunduğu belirtildi.

Şikayetin ana hedefinin, Rusya ve Almanya arasında inşa edilen Kuzey Akım 2 boru hattı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Ekonomik anlamda mantıklı açıklama sunamayan Kuzey Akım 2 projesi bir suistimaldir. Avrupa, doğal gaz ithalatı noktasında geniş kapasitelere sahiptir ve Kuzey Akım 2 ile gelecek ilave 55 milyar metreküpe ihtiyaç duymamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Kuzey Akım 2 ile Avrupa’ya doğal gaz sağlayan mevcut boru hatlarının etkisiz hale getirilmeye çalışıldığının savunulduğu açıklamada, “Ukrayna’daki boru hatlarının yanı sıra mevcut diğer rotalar, Avrupa’nın Rus gazı tüketimini karşılamaya yetmektedir.” denildi.

Açıklamada, Gazprom’un ayrıca Almanya’daki şirketi Wingas üzerinden Almanya’daki diğer rakiplerini saf dışı bırakabildiği iddiasında bulunuldu.

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Gazprom'un geçen yıl Avrupa'ya ihraç ettiği 194,4 milyar metreküplük gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.