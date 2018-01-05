Naksan ihracatta hedef büyüttü

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında 2 Eylül 2016'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Naksan Holding, fon tarafından atanan yöneticiler sayesinde yılın ocak-kasım döneminde yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Naksan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Mahmut Birlik, AA muhabirine, plastik ambalajın yanı sıra enerji, tekstil, teknoloji ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren holdinge ait 51 şirkete, geçen yıl temmuz ayında kayyum atandığını, ardından da kanun hükmünde kararname (KHK) uyarınca TMSF'ye devredildiğini anımsattı.

Holdinge bağlı şirketlerin o günden itibaren TMSF'nin atadığı yöneticiler tarafından yönetildiğini anlatan Birlik, "Göreve geldiğimizde işçilerin maaşının iki aydır ödenmemişti. Grubun en önemli şirketi olan Naksan Plastik'te ham madde yoktu ve üretim durmuştu. TMSF'nin de desteğiyle bankalardan kredi alındı ve şirketlerde üretime tekrar başladık." dedi.

Birlik, temel hedeflerinin gruba bağlı olarak çalışan kişileri mağdur etmemek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gaziantep'te yaklaşık 2 bin 500 çalışan var. Bin civarında da Ankara'da çalışan söz konusu. Biz bütün bunları mağdur etmemek, sosyal bir soruna sebep olmamak adına aldığımız bu görevi, emaneti daha da ileriye taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Naksan Plastik Avrupa'nın önde gelen lider firmalarından biri. Hem ihracat hem de iç pazar satışı üretimle birlikte başladı. Üretimi sıfır noktasından aldık ve bugün itibarıyla yüzde 65-70 kapasiteyle üretim yapar duruma geldik. Naksan Plastik olarak üretimimizin yüzde 30'una yakınını ihraç ediyoruz. Yaklaşık 35 ülke ile ticaretimiz var. 2016 yılında da ihracat yapan ilk 500 firma arasına girmiştik. İnşallah 2017 verileri açıklandığında da yine ilk 500'de olacağız."

- İhracatı artırmak için özel ekip kuruldu

Ocak-kasım döneminde yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Birlik, "Bu veriler Nakpilsa adındaki çadır üreten şirket ile Naksan Plastik'in rakamları. Naksan Plastik zaten ürün çeşitliliği ve kalitesi açısından lider olan bir şirket. Avrupa'nın tamamına ihracat yapıyoruz. Başta Almanya olmak üzere İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya ihracat yaptığımız ülkelerden bazıları. Ortadoğu'da en büyük müşterimiz İsrail. Rusya'dan ABD'ye kadar pek çok ülkeye mal gönderiyoruz." diye konuştu.

Birlik, üretim kapasitelerini yüzde 80-90'lara çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizerek, ihracatı artırmak için de özel bir ekip kurduklarını ve yurt dışındaki büyük müşterileri ziyaret ettiklerini anlattı.

İhracat müdürlerinin bir yıl içerisinde 10 ülkeyi ziyaret ettiğini belirten Birlik, "Bu ay içinde de ziyaretlerimiz devam edecek. 2018 yılı içerisinde ihracat rakamlarımızı ve üretimimizi daha da artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.







