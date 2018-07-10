NATO ülkelerinden savunmaya dev kaynak

BRÜKSEL (AA) - NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak.

NATO, üye ülkelerin savunma harcamalarına ilişkin 2018 yılı tahmini verilerini yayınladı.

Buna göre, ABD, 2018 yılında gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 3,5'i oranında savunma harcaması gerçekleştirecek. Bu oranda ABD'yi en yakın yüzde 2,27'yle Yunanistan, yüzde 2,14'le Estonya, yüzde 2,10'la İngiltere, yüzde 2'yle Letonya izleyecek.

Fransa GSYH'sının yüzde 1,81'ini, Almanya yüzde 1,24'ünü, Hollanda yüzde 1,35'ini, İtalya yüzde 1,15'ini savunmaya harcayacak.

Bu dönemde Türkiye ise savunmaya GSYH'sının yüzde 1,68’ini ayıracak.

NATO üyeleri arasında savunma alanına en az pay ayıracak ülkeler ise yüzde 0,55'le Lüksemburg, yüzde 0,93'le Belçika ve İspanya olacak.

NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD gerçekleştirecek. ABD, 706 milyar 63 milyon dolarla NATO'nun toplam savunma harcamasının yarıdan fazlasını tek başına yapacak.

ABD'yi en yakın, 61 milyar 508 milyon dolarla İngiltere, 52 milyar 25 milyon dolarla Fransa, 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon dolarla İtalya, 21 milyar 601 milyon dolarla Kanada izleyecek.

Türkiye, 2018'de toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.



