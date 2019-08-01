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Naturel Enerji halka arzına ilk günde yoğun talep

İSTANBUL (AA) - Naturel Enerji hisselerinin satışı bugün, arz tutarından daha fazla talebin gelmesiyle başarıyla tamamlandı.Şirketten yapılan açıklamada, Naturel Enerji'nin, halka arz edilen 12 milyon adet hisse senedi ile Borsa İstanbul'da...

Naturel Enerji halka arzına ilk günde yoğun talep
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İSTANBUL (AA) - Naturel Enerji hisselerinin satışı bugün, arz tutarından daha fazla talebin gelmesiyle başarıyla tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Naturel Enerji'nin, halka arz edilen 12 milyon adet hisse senedi ile Borsa İstanbul'da yatırımlarının tamamı güneş enerjisi santrali olan "ilk" ve "tek" şirket olduğu belirtildi.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin farklı illerinde güneş enerjisi santralleri kurmuş olan Naturel Enerji'nin, 2015-2017'de Türkiye'nin en hızlı büyüyen 3. şirketi olduğu aktarılan açıklamada, Naturel Enerji'nin, gelirlerini güneş enerjisi santrallerinden ürettiği elektrik enerjisi satışından ve yapımını üstlendiği güneş enerjisi santrallerinden elde ettiği bildirildi.

Şirketin, 9 adet güneş enerjisi üretimi alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı bulunduğu belirtilen açıklamada, güneş enerjisinden elektrik üretimine ilişkin 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kanunu ile üretilen elektriğin 10 yıl süresince devlet alım garantisi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye’de bir ilk olan bu arzın, güneş enerjisi sektörünün geleceği için de çok önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz. Bu başarıya ortak olan bütün yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Halka arzımızın ülkemize, yatırımcılarımıza, güneş enerjisi sektörüne ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullandı.

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Halka ArzNaturel Enerji
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