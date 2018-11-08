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"Navara Türkiye Şovu" İzmir'de

- Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök: - "Müşterilerimizle farklı platformlarda buluşmaya ve onlarla kurduğumuz bağı güçlendirmeye özen gösteriyoruz."

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İZMİR (AA) - Nissan Türkiye Satış Müdürü Orhan Seyman, pick-up sahibi olmak isteyenlere Navara'yı test etme imkanı sunduklarını, bu kapsamda başlattıkları Navara Türkiye Şovu'nda 100 günü geride bıraktıklarını belirtti.

Şovun 30'uncu ayağında İzmir'e gelen Navara Türkiye ekibi, özel olarak oluşturulan parkurda, aracın zorlu doğa koşullarındaki performansını ve gücünü pick-up sahibi olmak isteyenlere gösterdi.

İzmirliler, Bornova ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi'nde oluşturulan parkurda aracı test etme imkanı buldu.

Nissan Türkiye Satış Müdürü Orhan Seyman, burada düzenlenen basın toplantısında, Navara Türkiye Şovu'nun 100. gününe özel İzmir'de etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sınır şehirlerine de 3 bin metrelik yaylalara da en uzak köylere de ziyaretler düzenlediklerini, geçilmez denilen vadi ve nehirleri Navara ile geçtiklerini, pick-up sahibi olmak isteyenlere Navara'yı test etme imkanı sunduklarını ifade eden Seyman, "Onlara, Navara'nın üstün sürüş, konfor ve güvenlik özelliklerini anlattık. Müşterilerimizle farklı platformlarda buluşmaya ve onlarla kurduğumuz bağı güçlendirmeye özen gösteriyoruz. Tam da bu sebeple başlattığımız Navara Türkiye Şovu'nda 100 günü geride bıraktık. Navara Türkiye Şovu'yla önümüzdeki iki ayda da müşterilerimizle buluşmaya, onlara cazip fırsatlar sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Temmuz ayı sonunda başlayan Navara Türkiye Şovu ile bugüne kadar 30 şehir, 123 ilçe ve 338 köyde 4 bin 308 kişiyle buluşan Nissan, 709 kişinin aracı test etmesine imkan tanıdı. Yıl sonuna kadar etkinlik kapsamında Bursa, Tekirdağ, Sakarya, İzmit, Bursa ve Eskişehir ziyaret edilecek.

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