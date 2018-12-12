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"Naylon poşetlerin kullanılmasına karşıyız"

- ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus: - "ESDER üyeleri başta olmak üzere tüm esnafı, naylon poşet yerine bez torba ve file kullanmaya çağırıyoruz"

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ANKARA (AA) - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, insan sağlığını tehlikeye atan naylon poşetlerin kullanılmasına karşı olduklarını belirterek, tüm esnafa, naylon poşet yerine bez torba ve file kullanma çağrısında bulundu.

Çelikus, yazılı açıklamasında, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Bu kapsamda kaynakların verimli yönetimi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla naylon poşetlerin satış noktalarında tüketiciye ücret karşılığı verileceğini belirten Çelikus, "ESDER üyeleri başta olmak üzere tüm esnafı, naylon poşet yerine bez torba ve file kullanmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelikus, uygulamayı desteklediklerini, bu kararla Türkiye'nin uzun yıllar doğayı kirleten çöplerden kurtulacağını belirterek, "İnsan ve çevre sağlığı bizim için çok değerlidir. Bu bağlamda çıkarılan yasa ülkemiz için çok büyük önem arz etmektedir. ESDER olarak insan sağlığını tehlikeye atan naylon poşetlerin kullanılmasına karşıyız. Yasaya her türlü desteği vermeye hazırız ve yasayı çıkaranlara çevre adına teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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