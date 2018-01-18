Neelain Üniversitesi'nden Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ile Sudan'ın en büyük ikinci üniversitesi Neelain Üniversitesi, 2015 yılında imzaladıkları iş birliği anlaşmasını geliştirmek üzere yeniden bir araya geldi.

FSMVÜ'den yapılan açıklamaya göre, Neelain Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Hashim Mohamed Osman ve beraberindeki heyet, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman'ı üniversitenin Fatih'teki yerleşkesinde ziyaret etti.

FSMVÜ ile bünyesinde 100 binden fazla öğrenciyi barındıran Neelain Üniversitesi arasında öğrenci ve akademisyen değişimi, yaz okulu ve uluslararası akademik çalışmaların yapılması gibi konularda iş birliğinin daha da artırılarak son dönemde artan Türkiye-Sudan ilişkilerine eğitim ve kültür alanında katkı sunulması hedefleniyor.



2015 yılında Sudan’da imzalanan iş birliği anlaşmasının çerçevesinin genişletildiği görüşmede, Neelain Üniversitesi Lisansüstü Fakültesi Dekanı Prof. Dr. El-Rasheed El Tahir Al-Bili ve Matematik Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Yassir Daoud, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Arslan, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Genel Sekreter Alim Türkyılmaz ve Dış İlişkiler Müdürlüğü temsilcisi Suliman Abdallah’ın yanı sıra Sudan-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Mehmet Kamil Berse ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Kansu da yer aldı.



Birlikte yenilen akşam yemeğinin ardından görüşme, karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.