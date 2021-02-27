Nefes alan bir dünya için buluşacaklar

Daha yaşanabilir kentler ve sağlıklı yapılı çevreler tasarlamanın önemini sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alan Yeşil Rapido Konferans serisi, bu yıl “Nefes Alan Bir Dünya İçin Tasarım” temasıyla online olarak hayata geçiyor. Ülkemizdeki yapı sektörünün çevre duyarlılığı konusunda gelişimine destek olmak amacıyla gerçekleşecek olan organizasyon; 3 Mart, 22 Mart ve 14 Nisan 2021 tarihlerinde üç ayrı oturumla ücretsiz olarak takip edilebilecek. Konferanslara katılım için yesilrapido.com üzerinden kayıt yapılabilir.

Mimarlık ve inşaat süreçlerinin çevresel etkilerini masaya yatırmaya ve yeni çözüm önerileri sunmaya hazırlanan online konferans serisi Yeşil Rapido 2021, Ekoyapı Dergisi, ArcheThink ortaklığında gerçekleşecek. Dörken Sistem stratejik ortaklığı ve Roca’nın konferans sponsorluğun ile başlayacak olan seri; tasarım ve mimarlık sektörleri özelinde “sürdürülebilirlik” konusuna odaklanacak, ulusal ve uluslararası birçok önemli isme ev sahipliği yapacak.

Yapı sektörünün tüm temsilcileri bu konferans serisinde olacak

Yeşil Rapido Türkiye’deki mimarlık ve sürdürülebilirlik çerçevesinde yapılan tek konferans olma özelliğini taşıyor. Konferansın bu yılki konuşmacılar ise; Architecture 2030 CEO’su Edward Mazria, Waterloo Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü ve Mimarlık Fakültesi Doçenti Dr. John Straube, GG Loop Kurucusu Giacomo Garziano olacak. Aynı zamanda sektörün çok değerli Türk temsilcileri de konuşmacı olarak yer alacak.

Konferans, yapı sektörünün tüm temsilcileri, yapı üreticileri, mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir plancıları, mühendisler, müteahhitler, konuyla ilgili akademik kişiler, kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri, yapı malzemesi üreticileri, ilgili bölümlerin öğrencileri ve sürdürülebilirlik algısı yüksek ilgilileri online platformda buluşturacak.

Sürdürülebilirlik ve daha yaşanabilir çevre kavramlarına yeni bir perspektif kazandırıyor

Yeşil Rapido’nun temellerinin 2010 yılında yayın hayatına başlayan Ekoyapı Dergisi tarafından atıldığını ve organizasyonlar kapsamında, beş Yeşil Bina Eğitimi ve üç uluslararası konferans gerçekleştirdiklerini ifade eden Ekoyapı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sevda Yayla; “Bu zamana kadar dünya çapında mimarlık ve tasarım alanındaki çok önemli otoriteleri konferans kapsamında ağırlayarak ülkemizdeki sürdürülebilirlik farkındalığının artması ve bu konunun yenilikçi bir perspektif kazanmasını amaçladık. Yaptığımız organizasyonlar, her yıl farklı ana temalar çerçevesinde sürdürülebilirlik ve daha yaşanabilir yapılı alanlar kavramlarının altını çizerek, sonuç odaklı paylaşımlara sahne oldu. Bu yıl ise yine çok önemli iş birlikleri ve saygın isimlerle birlikte Yeşil Rapido organizasyonu 2021 yılında günümüz koşullarına uyarlanarak online platforma taşıdık. Yeşil Rapido ile bu sene başta mimar, mühendis ve tasarımcılar olmak üzere herkesi, sürdürülebilirlik konusu ile ilgili bakış açımızı değiştirmeye davet ediyoruz” dedi.

“Nefes Alan Bir Dünya için Tasarım” temasıyla gerçekleşecek

Mimarlık ve yapı sektörünün profesyonellerini buluşturacak olan konferans serisi ile ilgili konuşan ArcheThink Kurucusu Selin Uysal; “Bu yılki temamız Nefes Alan Bir Dünya için Tasarım. Pandemi döneminde, çok sıradan bir eylem gibi algılanan nefes almanın aslında canlı yaşamı için ne denli önemli bir dinamik olduğu konusunda ciddi bir deneyim yaşadık. Bu seneki konu başlığımız da yaşadığımız bu olağanüstü süreçle paralellik oluşturuyor. Pandeminin sürdürülebilirlik kavramını çok daha önemli kıldığını düşünüyoruz.Bu yıl gerçekleşecek seminerlerde; mimarlık ve tasarım süreçlerinde sürdürülebilirlik çerçevesinde karbon salınımını azaltacak ve enerji tasarrufu sağlayacak çözümler ve somut örnekler ile ele alınacak. Aynı zamanda sağlıklı binalar üretmek için gereken parametreler, yapı biyolojisi ve yapıların insan sağlığı üzerindeki etkileri, kentlere yapılacak yeşil müdahaleler gibi konu başlıkları tartışılacak. Biz de bu konuda dünyadan ve ülkemizden doğru örnekleri öne çıkartmayı, global anlamda alanlarının en önemli isimleri ile ve yaptıkları ile gerçek, ölçülebilir fayda yaratan öneriler getiren konuşmacılar ile sektöre ilham vermeyi amaçlıyoruz” dedi.