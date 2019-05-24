Nef'in sponsor olduğu üç takım da şampiyon oldu

İSTANBUL(AA) - Galatasaray, FC Barcelona ve Karaçay Gençlik’in sponsoru olan Nef üçte üç yaptı. Nef’in sponsorluğuyla güçlenen üç takım da sezonu şampiyon tamamladı

Nef'ten yapılan açıklamaya göre, İlk olarak, çocukları ve gençleri uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sağlıklı ve eğitimli nesil yetiştirmek üzere gençler tarafından 2011 yılında kurulan Karaçay Gençlik Spor Kulübü, Nef’in sponsorluğunun ardından ilk sezonunda hem A hem de U-19 takımıyla, mücadele ettiği bölge liginde şampiyon oldu. Söz konusu şampiyonluklar, Karaçay Gençlik’in bugüne kadarki ilk şampiyonlukları olarak da tarihe geçti.

FC Barcelona, ligin bitimine 3 hafta kala İspanya’da şampiyonluğunu ilan ederken, İspanya’da bu sevinci 26’ncı kez yaşamayı başardı. Son olarak Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 1 hafta kala Türkiye’deki 22’nci şampiyonluğunu ilan etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, hayata geçirdikleri spor sponsorluklarıyla bir yandan Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlarken diğer yandan da Türkiye’nin yurt dışındaki tanıtımına destek verdiklerini kaydetti ve "Bu sezon gerçekten bizim için de unutulmaz sezonlardan biri oldu. Geçtiğimiz yıl da Galatasaray ve FC Barcelona kendi liglerinde şampiyonluk ipini göğüslemişti. Bu sezon da aynı başarıyı gösterdikleri için kendilerini gönülden tebrik ediyoruz.

Bunun dışında 23 Nisan 2018 tarihinde sponsorluğunu açıkladığımız Karaçay Gençlik Spor Kulübü’nün bu yıl Osmaniye’de gösterdiği başarı da hepimizi gururlandırdı. Karaçay’ın başarı hikayesinin, Türk gençliğine, ülkemize ilham olacağına, bu birlikteliğin sporun ülkemizdeki birleştirici rolünü pekiştireceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.