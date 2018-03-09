Netaş, 2017 yılında %16 büyüdü Netaş’ın açıkladığı 2017 finansal sonuçlarına göre, şirketin konsolide satış gelirleri bir önceki yıla göre %16 artarak 1,1 milyar TL seviyesine çıktı. Netaş, geçen yıla göre net kârını üç kata yakın bir büyümeyle 53,5 milyon TL’ye taşıdı. Uluslararası segment gelirlerinde de rekor kırarak bir önceki yıla oranla %271’lik bir artış sağlayan şirket, küresel teknoloji markası olma vizyonuyla aldığı yeni yatırım kararlarıyla 2018’e başladı.

Netaş, 2017 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Geçen yıla göre net kârını 18,7 milyon TL’den 53,5 milyon TL’ye taşıdı. Aynı zamanda 1,1 milyar TL satış geliri elde eden Netaş, bu alanda bir önceki yıla oranla %16’lık büyüme gerçekleştirdi. Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârında (FAVÖK) da %16’lık artış kaydeden Netaş’ın, 2016 sonunda 91 milyon TL olan FAVÖK rakamı 2017 sonu itibarıyla 106 milyon TL’ye ulaştı. Uluslararası segmentte son derece başarılı bir yıl geçiren Netaş, bu alandaki gelirlerini %271 artırarak 252,8 milyon TL'ye yükseltti. Netaş, 2017 yılı kurumsal segment cirosunu ise bir önceki yıla kıyasla %35 oranında artarak 351,3 milyon TL’ye çıkardı.



Netaş’ın CEO’su C. Müjdat Altay, açıklanan finansal sonuçlarla ilgili olarak, “50. yılımızı kapatırken net kâr rakamımızı 3 kata yakın bir büyümeyle 53,5 milyon TL’ye ulaştığını aktarmaktan memnuniyet duyuyorum. Aynı zamanda satış gelirlerimizde %16’lık bir artış ile Türkiye BİT pazarının üzerinde bir büyüme sağladık. Ülkemizin stratejik hedefleri paralelinde çalışmak başarımıza ivme kazandırırken, Netaş’ın 2023 yılında Türkiye’nin küresel teknoloji markası olmasını sağlayacak büyük gelişmelere hep birlikte şahit olduk.



Kuruluşumuzdan bu yana yerli teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünler geliştirmeye odaklandık. Bugün, 800’e yakın mühendisimizin görev yaptığı ArGe merkezimizde geliştirdiğimiz yenilikçi ve yaratıcı çözümler sayesinde, Türkiye’deki telekom sektörü firmaları arasında en çok patent başvurusu yapan üçüncü şirket konumundayız. Yeni hissedarımız, 5G alanında dünya patent liderlerinden biri olan ZTE ile birlikte, başta 5G teknolojisinin gelişimine yerli katkı sağlama odaklı olmak üzere yeni nesil teknolojiler alanında ortak ArGe çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



2017 yılında 50. yılını kutlayan Netaş, geçtiğimiz kasım ayında ZTE ile üç yeni yatırım kararı almıştı. Buna göre, ZTE’nin Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki tüm müşterilerinin teknik eğitimlerini sağlayacak olan ‘Netaş Akademi’nin kurulması planlanırken, kapsamı yine aynı bölge olmak üzere ZTE ürünlerine yönelik bakım-onarım hizmetlerini Netaş’ın sağlayacağı bir merkez de kurulacak. Bunun yanı sıra taraflar, demir yollarına özel kablosuz iletişim standardı olan GSM-R alanında Netaş ve ZTE’nin ortak ArGe çalışmaları yapacakları GSM-R Mükemmeliyet Merkezi de kurulacak.