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Netflix'in abone sayısı 130 milyonu aştı

- Şirketin dünya genelindeki toplam abone sayısı 130,1 milyona ulaştı

Netflix'in abone sayısı 130 milyonu aştı

NEW YORK (AA) - Küresel internet televizyon ağı Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 130 milyonu geçti.

Netflix, 2018 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilanço verilerini açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40,7 artışla 3,91 milyar dolara ulaştı. Firmanın geliri geçen yılın nisan-haziran döneminde 2,78 milyar dolar düzeyindeydi.

Netflix'in net karı geçen senenin ikinci çeyreğinde 65,6 milyon dolarken, bu yılın aynı döneminde 384 milyon dolara yükseldi. Şirketin hisse başında düşen karı da aynı dönemde 0,15 dolardan 1,5 dolara tırmandı.

Yılın ikinci çeyreğinin sonunda Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 130,1 milyona ulaştı.

Netflix'in abone sayısı ABD'de 72,7 milyon, diğer ülkelerde 57,4 milyon oldu ancak bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunda şirketin ikinci çeyrek sonundaki toplam abone sayısı 131 milyon olarak hedeflenmişti.

Toplam abone sayısının hedefin altında kalmasının ardından Netflix'in hisselerinde düşüş görüldü.

Günü 400,18 dolardan tamamlayan Netflix'in hisse başına değeri, New York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 14 kayıpla 344,17 dolara kadar geriledi.

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