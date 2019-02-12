NetWork ilkbahar/yaz kadın koleksiyonu şık tasarımlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - NetWork ilkbahar/yaz 2019 kadın koleksiyonu, farklı materyallerin bir arada kullanıldığı dikkati çekici tasarımları ve geniş renk seçkisiyle iddialı bir duruş sergiliyor.

NetWork açıklamasına göre, şirket, ilkbahar/yaz 2019 kadın koleksiyonu yaklaşan bahar güneşini müjdelerken hakiden ekruya, kırmızıdan siyaha kadar uzanan geniş bir renk yelpazesiyle kadınlara şık tasarımlar sunuyor.

Püsküllü triko ceketlerin dikkati çektiği koleksiyonda, astarı desen detaylı ince puffer yelekler de sezonun favorileri arasına giriyor. Işıltıdan vazgeçemeyen kadınlar için taş işlemeli zarif tasarımlara da koleksiyonda yer veren NetWork, animal ve floral desenleriyle de sezona güçlü bir başlangıç yapıyor.

Orman deseninin hakimiyetinde tasarlanan ve desen bloklarıyla vurgulanan Boho Breeze teması couture ve sportif tarzı bir arada yorumluyor. Kolay kullanımlı gömlek elbiselerin ve ceket gibi giyilen gömleklerin anahtar parça olduğu temada pilise etekler bu sezon da hakimiyetini devam ettiriyor.

Hasır dokuları öne çıkaran Tropical Marine temasının olmazsa olmazı lacivert, kahve, mavi, bej, beyaz ve kırmızı renk paleti taze bir yorum taşıyor.

Şıklaştırılmış kumaşlarla devam eden bu sportif görünümde, çizgiler puantiyelerle bir araya gelirken bir yenilik olarak da çizim desenleri kendini gösteriyor. İğne oyası gibi duran nakışlar ve düğme detayları ise temaya yeni bir yorum getiriliyor. NetWork ilkbahar/yaz 2019 erkek koleksiyonu da tüm mağazalarda ve network.com.tr'de.

