New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor - İngiliz perakende giyim zinciri New Look, maliyetin azaltılması, karlılığın artırılması amacıyla ülke genelinde 100 mağazanın kapatılmasının planlandığını bildirdi

06 Kasım 2018 Salı 18:47